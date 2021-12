« Il n’y a pas un ange et un démon, mais deux démons », déclare un journaliste de Formule 1

Il n’y a ni ange ni démon dans le combat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton mais deux démons, explique le journaliste italien Leo Turrini.

La lutte pour le titre entre les deux pilotes s’est intensifiée toute la saison et s’est poursuivie la dernière fois en Arabie saoudite où ils se sont livrés à une bataille titanesque pour la victoire.

Ils ont évité deux fois de justesse de se toucher lors d’un passage de roue à roue avant de le faire un peu inévitablement, avec le Mercedes aller à l’arrière du Red Bull.

Malgré cela, ils ont quand même terminé la course en P1 et P2 avec Hamilton gagner et égaliser aux points avec le Néerlandais avant le tour final à Abu Dhabi.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1974, mais Turrini pense qu’il y avait beaucoup plus de respect entre les prétendants au titre à l’époque qu’il n’y en a entre les protagonistes actuels.

« Nous n’avons pas vu une telle chose depuis 1974, alors qu’Emerson Fittipaldi et Clay Ragazzoni étaient en lice », a-t-il déclaré à calciomercato.com.

« A cette époque, il y avait une loyauté mutuelle qui n’existe vraiment pas entre les phénomènes d’aujourd’hui. Lewis et Max se détestent, ils se lancent des coups bas sur la bonne voie.

Verstappen a été jugé en tort par les commissaires sportifs la dernière fois, étant contraint de reculer de deux places sur la grille pour le premier redémarrage de la voiture de sécurité et plus tard, il s’est vu infliger deux pénalités de temps distinctes pour sa conduite lors de son combat contre Hamilton.

Beaucoup pensent qu’il franchit la ligne et craignent qu’il puisse intentionnellement éliminer le Britannique à Abu Dhabi, car si aucun des deux pilotes ne marquait de points, il remporterait le titre car il a plus de victoires.

Turrini ne pense pas qu’il y ait un bon et un mauvais côté dans le combat, sentant que les deux sont prêts à jouer salement dans leurs efforts pour battre l’autre.

« Ici, il n’y a pas un ange et un démon mais deux démons », a-t-il ajouté.

En plus de ceux à l’avant du peloton, il y a eu beaucoup d’autres incidents pendant la course en Arabie saoudite et beaucoup d’entre eux ont causé de longs arrêts, il a fallu un certain temps pour éliminer les débris de la piste, tandis que divers pilotes ont soulevé des problèmes de sécurité au cours du week-end. .

Tout bien considéré, Turrini ne pense pas que la F1 aurait dû courir là-bas.

« Je pensais que j’étais sur Netflix par erreur, en regardant Squid Game, cette émission sud-coréenne sur ce jeu où à la fin celui qui perd meurt… », a-t-il déclaré.

« Pour le reste, trois départs, un drapeau rouge, ce qui, je le crains, était prématuré, Safety Car, ralentissements obligatoires pour les débris en piste.

« Je suis désolé pour mon ami Stefano Domenicali, mais ce n’était pas une bonne idée d’amener la F1 en Arabie saoudite. Et pas seulement à cause des droits de l’homme.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla