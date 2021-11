Il n’y a plus de « sifflets pour chiens ». Il y a juste un racisme flagrant du GOP contre le reste des Américains

D’une certaine manière, c’est bien d’avoir enfin déclaré cela.

Au cours des trente dernières années, nous avons été traités à maintes reprises par des tentatives plus qu’évidentes de la part du Parti républicain pour canaliser le racisme à partir de sa base de soutien. Dans le passé, ces efforts étaient caractérisés par les médias – souvent à juste titre – comme des « sifflets de chien » racistes, dans lesquels le candidat républicain aurait, je suppose « intelligemment », recours à une terminologie « codée » afin d’attiser les ressentiments et les griefs des Blancs. Américains envers leurs concitoyens de peau plus foncée.

Grâce à Donald Trump, le GOP a finalement renoncé à de telles subtilités. Comme le souligne Paul Waldman, écrivant pour le Washington Post, le racisme pur et simple n’est plus quelque chose à déguiser au Parti républicain. En fait, c’est quelque chose à diffuser fort et clairement, juste pour qu’il n’y ait pas d’erreur.

Alors que le républicain Glenn Youngkin a réussi à transformer la campagne du gouverneur de Virginie en un référendum sur la question de savoir si les étudiants blancs sont cruellement forcés de penser au racisme, le démocrate Terry McAuliffe accuse Youngkin de déployer la technique rhétorique la plus sournoise, le « sifflet de chien ». Il met fin à sa campagne sur un sifflet raciste pour chien », a déclaré McAuliffe sur « Meet the Press » ce dimanche, une des nombreuses fois où lui et ses substituts ont fait cette allégation. Mais voici la réalité : il n’y a plus de sifflets pour chiens dans la politique américaine. Et cette course montre pourquoi.

Le GOP d’antan n’oserait pas sortir son nez haineux et raciste à la vue de tous. C’était l’époque de Ronald Reagan, avec ses allusions intelligentes aux « reines du bien-être » et au gouvernement comme « ennemi ». Les républicains savaient exactement de quoi il parlait, mais Dieu nous en préserve que quiconque dans les médias puisse le reconnaître. Il y avait toujours une sorte d’échappatoire rhétorique, une porte dérobée de déni plausible : Oh non, nous ne parlions pas de race, comment oses-tu nous accuser de ça !

Cette convention – toujours une de commodité – a maintenant été sommairement jetée par la fenêtre par le Parti républicain moderne. Waldman explique la transformation comme une reconnaissance du fait que les républicains veulent vraiment être racistes, et pas seulement cela, ils veulent arborer leurs drapeaux racistes aussi haut qu’ils peuvent l’imaginer.

Comme l’observe Waldman, Internet a joué un grand rôle dans cette voie vers la reconnaissance par le GOP de ses fondements intrinsèquement racistes. Depuis qu’il est devenu « impossible d’envoyer un message caché à quiconque qui ne sera pas immédiatement remarqué, disséqué et décodé », la pensée républicaine a finalement compris que le cacher n’est qu’une perte de temps.

Le catalyseur final de cette épiphanie a été la présidence de Donald Trump, qui a effectivement enseigné aux républicains qu’ils pouvaient se permettre d’être des racistes flagrants sans se soucier des conséquences. Comme le note Waldman, « Ils voulaient être bruyants et sans vergogne, surtout lorsqu’ils disaient des choses impopulaires ou simplement offensantes. » Trump leur a appris que tout allait bien. Et, comme le souligne Waldman, ils « ne reviendront pas en arrière ».

C’est parce qu’au fond, les républicains apprécient leur racisme. Ils aiment ça, ils s’en nourrissent, ils en ont besoin, et ils se sentent tellement contraints depuis des années de tout laisser sortir. Waldman note « Ils pensent que c’est intelligent et drôle, mais ils n’essaient de tromper personne. »

Ce n’est donc vraiment qu’une question de temps avant que les républicains ne commencent réellement à agir selon leurs croyances. Je veux dire, il y a des conséquences historiques au racisme, et nous pouvons nous attendre à ce que les républicains les adoptent bientôt ouvertement également. Oppression? Lyncher ? Génocide? C’est désormais une partie acceptée de la plate-forme. Pourquoi ne le serait-il pas ? Et quand ils en auront assez de calomnier et de diaboliser tous les non-Blancs, ils passeront aux Juifs, aux personnes LGBTQ et autres (en fait, ils le sont déjà). Parce que c’est toujours comme ça que ça marche.

Mais s’il te plaît. Maintenant que tout est à l’air libre, épargnez-nous simplement la routine de la fumée et des miroirs. C’est juste embarrassant. Honnêtement, c’est une bonne chose que nous ayons renoncé à la timidité, à toutes les dissimulations, à toutes les excuses farfelues que vous avez offertes au fil des ans. Vraiment, il était temps.

Maintenant, au moins, le reste du peuple américain peut vous juger pour ce que vous êtes vraiment.

