« Il n’y a plus d’UPA maintenant »: le message sévère de Mamata Banerjee au Congrès après sa rencontre avec Sharad Pawar

Banerjee a été à couteaux tirés avec le Congrès après que ce dernier a refusé de faire d’elle le visage de l’alliance d’opposition contre le BJP en 2024.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, qui se trouve à Mumbai dans le cadre de la sensibilisation de TMC aux partis d’opposition, a appelé aujourd’hui le supremo du NCP, Sharad Pawar. S’adressant aux médias après la rencontre, Mamata a envoyé un message fort au Congrès sur la question du ralliement de l’opposition avant les élections de Lok Sabha en 2024. « Il n’y a pas d’UPA maintenant », a-t-elle déclaré, faisant pression sur la nécessité d’un » alternative ferme » au BJP. L’UPA ou Alliance progressiste unie est un groupement politique dirigé par le Congrès. Des partis d’opposition comme RJD, CPI, NCP, DMK font partie de l’alliance que dirige Sonia Gandhi en tant que présidente.

« Une alternative ferme devrait être prise car personne ne lutte contre le fascisme en cours. Sharad Ji est le plus haut dirigeant et je suis venu discuter de nos partis politiques. Je suis d’accord avec ce que Sharad Ji a dit. Il n’y a pas d’UPA », a déclaré Banerjee en s’adressant aux médias avec Sharad Pawar.

Banerjee est en désaccord avec le Congrès après que ce dernier a refusé de faire d’elle le visage de l’alliance de l’opposition contre le BJP en 2024. Alors que Banerjee souhaite former une alliance de partis d’opposition aux vues similaires à l’exclusion du Congrès, de nombreux partis comme le RJD et le NCP ont soutenu qu’aucun front anti-BJP n’est possible sans le Congrès.

Pawar, cependant, a déclaré: «Aujourd’hui, mes collègues et moi avons eu une longue conversation avec elle (Mamata Banerjee). Son intention est que, dans la situation actuelle, des forces partageant les mêmes idées doivent se réunir au niveau national et mettre en place une direction collective… Notre réflexion n’est pas pour aujourd’hui, mais pour les élections de 2024. Cela doit être établi et avec cette intention, elle nous a rendu visite et a eu une discussion très positive avec nous tous », a déclaré Pawar.

Lorsqu’on lui a demandé si le Congrès ferait partie de « l’alternative forte » dont il parle, Pawar a déclaré : « Que ce soit le Congrès ou tout autre parti, le fait est que ceux qui sont contre le BJP, s’ils se rassemblent, ils ‘De rien. »

Plus tôt dans la journée, Banerjee a déclaré qu’elle avait suggéré au Congrès qu’un conseil consultatif comprenant des personnalités éminentes de la société civile soit mis en place pour donner une direction à l’opposition, mais a regretté que le plan ne se soit pas concrétisé.

« J’avais suggéré au Congrès qu’il y ait un conseil consultatif composé de personnalités de la société civile pour donner une direction à l’opposition, mais en vain », a-t-elle déclaré. À une question pour savoir si elle dirigerait l’alliance de l’opposition contre le BJP, Banerjee a déclaré qu’elle était une « petite travailleuse » et qu’elle souhaitait continuer ainsi.

En fouillant chez Rahul Gandhi, Banerjee a déclaré qu’un effort continu est nécessaire en politique et que l’on ne peut pas être à l’étranger la plupart du temps.

