Il n’y a qu’un seul mouvement à faire dans SoFi Stock pour aller de l’avant

Au cours du quatrième trimestre, le tableau de bord pour Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) indique une position gagnante dans le titre SOFI. Mais est-ce vraiment le cas?

Examinons les lignes offensives de SOFI. Après avoir examiné de plus près, je proposerai un jeu ajusté au risque pour que les investisseurs acquièrent une position critique sur le terrain sans se faire licencier.

Un aperçu rapide du stock SOFI

Il s’agit d’un second semestre exceptionnel pour SoFi Technologies.

Les actions ont augmenté de plus de 55% en 2021. L’action a généré des rendements largement supérieurs à ceux de la technologie lourde. Nasdaq, dont l’action SOFI est constitutive.

Pourtant, rester un fan indéfectible de SOFI cette année n’a pas toujours été facile. Après avoir plus que doublé le prix hors de la porte en février, les actions de SoFi ont chuté de plus de 50 %, rendant la quasi-totalité de son rallye en quelques semaines seulement.

Vous pouvez blâmer le tâtonnement de la première mi-temps de SOFI sur ce que vous voudrez. Mais la rotation brutale et féroce de cette année des actions de croissance vers les valeurs cycliques et les jeux de valeur plus profonds est un bon point à pointer du doigt. C’est particulièrement vrai compte tenu du chevauchement des calendriers.

Pourtant, alors que Wall Street se rapprochait une fois de plus des récits de croissance à la fin de l’été, l’action SOFI est devenue un favori absolu et relatif.

Aujourd’hui, les actions de SoFi « l’écrasent », flirtant avec des performances négatives ou perdant carrément des performances d’autres grands noms de la croissance fintech comme Carré (NYSE :SQ), Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et StoneCo (NASDAQ :STNE).

SOFI dépasse même les rendements dans les jeux bancaires traditionnels et axés sur la valeur comme Banque d’Amérique (NYSE :BAC) et Goldman Sachs (NYSE :SG). Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi non plus.

Pourquoi SoFi est à la mode

SOFI est une plateforme fintech holistique et perturbatrice. Il s’agit d’une application unique où les membres peuvent accéder à des produits de prêt diversifiés, à des opérations sur actions et crypto, à des services de gestion de patrimoine et de conseillers en robotique qui deviennent une « boucle de productivité des services financiers ». Les raisons d’être optimiste sur SoFi Technologies ne s’arrêtent pas là non plus.

SOFI profite d’un marché néobancaire en plein essor vis-à-vis de sa plateforme Galileo. Il propose également d’autres interfaces de programmation d’applications (API) critiques pour une gamme de fonctions bancaires numériques.

La somme des parties de la fintech travaille à produire d’énormes résultats pour les actionnaires de SOFI. Plus récemment, le mouvement offensif de SOFI a été emballé dans un cadeau avec le formidable rapport sur les résultats du troisième trimestre de ce mois-ci. Le rapport présentait des résultats faciles en haut et en bas et des orientations révisées à la hausse.

De plus, avec l’approbation de la demande de charte bancaire de la société et la capacité de SoFi à développer et à monétiser davantage son écosystème axé sur le numérique, il semble de plus en plus que ce soit la balle des taureaux à perdre.

Mark Hake d’InvestorPlace – un gars qui connaît une chose ou deux sur la juste valeur et qui casse les pneus d’une entreprise – pense que les actions devraient rapporter 25 $ ou peut-être plus au cours de la prochaine année.

Aujourd’hui, cependant, les investisseurs en actions SOFI peuvent envisager de s’adapter à ce résultat de zone d’extrémité en utilisant un livre de jeu plus défensif conçu pour les moments où les acclamations des champions se transforment en railleries de type Jets.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action SOFI

L’été dernier, lorsque les ours de SOFI contrôlaient apparemment la position sur le terrain avec des actions proches de leur plus bas depuis le début de l’année, j’ai discuté de l’achat d’un écart d’achat haussier de 17,50 $/25 $ en janvier.

Plus tôt ce mois-ci, la verticale à risque défini a gonflé à une valeur intrinsèque de 7,15 $ contre son paiement maximum de 7,50 $. Aujourd’hui, il vaut 1,45 $ intrinsèquement et seulement 1,60 $ avec une valeur temporelle modeste.

Que s’est-il passé?

Il n’y a pas de nouvelles spécifiques pour expliquer la suppression de la valeur. Mais SOFI n’est pas seul non plus. Stock SQ, PYPL et bien d’autres agissent misérablement ensemble. Et il n’y a pas que la fintech.

Une mer de rouge dans des noms multiples supérieurs tels que Cloudflare (NYSE :RAPPORTER), Roku (NASDAQ :ROKU), Téladoc (NYSE :TDOC) et bien d’autres semblent le confirmer.

En termes simples, les investisseurs pourraient revoir certains des moments les plus sombres et les moins optimistes de 2021 dans les actions de croissance. De plus, un gain de 0,75% dans le blue chips Dow Industrials renforce le cas d’argent étant investi dans les valeurs cycliques et les actions de valeur au détriment de la croissance.

Mais les investisseurs en actions SOFI doivent-ils se préparer à une autre rotation baissière plus importante ?

De façon saisonnière, nous sommes dans cette période de l’année la plus hospitalière pour les investisseurs optimistes. Pourtant, octobre n’a pas eu de succès pour les ours en 2021, n’est-ce pas ?

Aujourd’hui, il existe un paysage graphique préoccupant où SOFI échoue à 50% en hausse et doit gérer le support de la consolidation alors que les stochastiques deviennent baissiers en dehors du territoire de surachat. En fin de compte, j’aime le récit à plus long terme pour SoFi. Mais encourager les actions SOFI avec un collier entièrement couvert et avoir la possibilité d’ajuster le style de jeu de la position en fonction des conditions en temps réel est une excellente stratégie alternative.

Compte tenu des circonstances hors et sur le tableau des prix, un collier qui semble être un bon moyen de s’habiller est le collier SOFI 20 $ / 25 $.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.