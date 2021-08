Il n’y a qu’un seul moyen de sortir de ce génocide par injection de Covid………… ⋆ 10z viral

de l’état de la nation :

Une lettre ouverte urgente au gouverneur Ron DeSantis

28 août 2021

L’honorable Ron DeSantis

Gouverneur de Floride

État de Floride

Le Capitole

400, rue S. Monroe

Tallahassee, Floride 32399-0001

PAR TÉLÉCOPIEUR – (850) 717-9337

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE – Governorron.desantis@eog.myflorida.com

Cher Gouverneur DeSantis :

Veuillez pardonner notre rejet du politiquement correct et du décorum.

Ils viennent pour vous, Gouverneur !

Ils viennent pour vous comme jamais auparavant dans l’histoire des États-Unis.

La cabale NWO veillera par tous les moyens nécessaires à ce que vous soyez suffisamment dénigré pour qu’une candidature POTUS ne soit même pas possible.

Les mondialistes utiliseront également tous les moyens nécessaires pour saboter votre candidature à une rediffusion en 2022 du gouverneur de Floride.

Avouons-le, les requins tournent déjà dans le golfe juste au sud de Tallahassee. Ils sentent le sang dans l’eau – VOTRE SANG – à cause du succès de leur Opération Delta Variante a fermé la Floride – ENCORE !.

Bien entendu, cette opération hautement organisée et mise en scène a également gravement endommagé votre image politique. N’était-ce pas leur objectif principal ?

Soit dit en passant, depuis quand les épidémies de grippe ont-elles lieu au milieu de l’été, en particulier pendant l’été chaud de la Floride. C’est exact-ILS NE FONT PAS !

Ce qui signifie que la cabale a méticuleusement fabriqué tous les aspects de cette « vague menaçante de Floride ». Et voici la preuve scientifique et la preuve statistique, qui ont été tirées des données officielles du gouvernement, qui le prouvent : PREUVE DURE: La flambée de COVID-19 de l’été 2021 en Floride causée par des taux de vaccination élevés contre Covid.

Gouverneur DeSantis, vous avez souvent été cité comme disant que les vaccins Covid sont « sûrs et efficaces ». Vous savez sûrement maintenant que les jabs sont en fait assez préjudiciables et souvent mortels. Par conséquent, vous-même perpétuez dangereusement le récit régnant du NWO; qui soutient essentiellement une « Génocide à part entière par injection de Covid ».

Sinon, vous feriez mieux de vous mettre à niveau très rapidement.

Il ne faut pas chercher plus loin que les récents huées de Donald Trump lors de son dernier rassemblement en Alabama. La droite ne soutiendra plus les mensonges purs et simples qu’il a racontés à ses fans les plus fervents à propos du “vaccin”.

Compte tenu de cette critique très publique du soutien fallacieux de Trump aux vaccins Covid, l’écriture, monsieur, est sur le mur.

Si vous décidez de vous présenter à la présidence sous la bannière « Les vaccins contre le Covid sont sûrs et efficaces », vous perdrez toute votre base. Si vous continuez à lancer le jab en Floride, vous serez chassé de Tallahassee par vos propres anciens supporters.

Alors, quel est le point crucial, Gouverneur ?

Vous avez un, et UNIQUE, moyen de sortir de cet énorme gâchis politique.

Vous devez commencer à dire la vérité brute et radioactive de Covid.

Alors que vous avez été très courageux pour garder l’État ouvert et démasqué, Deep State s’est à la fois mobilisé et milité de manière agressive contre votre carrière politique.

Vous connaissez la vérité éternelle que : “Vous ne pouvez pas combattre la mairie”. Eh bien, lorsque Deep State a ciblé et isolé sa proie politique, non seulement vous ne pouvez pas gagner, mais il n’y a tout simplement aucun moyen de sortir de leur champ de vision.

Par conséquent, vous êtes maintenant obligé de dire la vérité sur Covid… si vous souhaitez rester pertinent de quelque manière que ce soit. C’est le seul moyen de rester dans le manoir du gouverneur en 2022 ; c’est aussi le seul moyen de lancer une candidature viable pour POTUS.

Alors que votre position actuelle sur le tir de Covid extrêmement nocif et mortel est apparemment politiquement sûre, à long terme, vous vous retrouverez dans une situation très précaire.

Premièrement, la gauche vous détestera à jamais pour votre alignement avec le président Trump. Deuxièmement, la droite vous abandonnera à jamais pour avoir fait la promotion avec zèle de l’arme biologique génocidaire « vaccin » contre le Covid. Vraiment, où irez-vous alors ?!

Le nord de la Floride est aussi rouge que possible, vous ne voulez donc pas vous aliéner les ardents partisans qui entourent à la fois Tallahassee et votre ancienne maison dans le 6e district du Congrès de Floride.

Quel est le point critique ?

Il ya trois.

Numéro 1 : Vous ne pouvez réussir dans cette guerre épique contre toute l’humanité qu’en utilisant résolument l’arme de la VÉRITÉ.

Numéro 2 : Votre courage et votre force d’âme extraordinaires sont nécessaires comme jamais auparavant, mais ils doivent être mis au service du bien-être et de la protection de tous les Floridiens.

Numéro 3 : Vous voulez vraiment être du bon côté de l’histoire ici, n’est-ce pas ?!

Quelques sages conseils : Vous ne pouvez tout simplement pas rivaliser avec les auteurs de la vague de crimes de Covid sur leur champ de bataille. Ils vont – ULTIMEMENT – vous manger et vous cracher plus vite que vous ne pouvez siffler dixie. Ce qui signifie que vous devez créer un nouveau champ de bataille défini par la vérité et la justice, l’honneur et l’honnêteté. De cette façon, vos aspirations politiques peuvent être totalement sacrifiées ; cependant, il suffit de considérer les sacrifices impressionnants consentis par ceux qui sont délibérément tués à la fois par la ou les armes biologiques COVID-19 et/ou par les injections de Covid militarisées.

Sachez, Gouverneur DeSantis, que le Mouvement des citoyens de Floride soutiendra entièrement votre mouvement dans la bonne direction. Il en sera de même pour les chercheurs de vérité Covid, les anti-vaccins, les défenseurs de la liberté de la santé et les patriotes à travers l’État. Ensemble, nous représentons une force vraiment indomptable qui prévaudra, surtout lorsqu’elle est dirigée par un leader juste.

Nous espérons sincèrement et prions pour que vous soyez ce chef courageux – qui combattra jusqu’au bout – cette dernière bataille dans la guerre finale entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres.

Bon courage !

Très sincèrement,

Résidents concernés de la Floride

Attachement (1)

Immunité naturelle 13 fois plus efficace que les vaccins pour arrêter la variante Delta — Étude de recherche scientifique

