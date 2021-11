« Il n’y a rien de plus effrayant qu’un homme blanc en colère » – RedState

Dans l’épisode d’aujourd’hui de « Le nom le plus fiable de l’actualité »…

On ne peut qu’imaginer la profondeur du désespoir et des tiraillements dans les studios des deux chaînes de « nouvelles » jumelles CNN et MSNBC lorsque le verdict a été annoncé vendredi, confirmant sans aucun doute à Don Lemon, Joy Reid et Co. ce qu’ils savaient depuis le début : » Le suprémaciste blanc « Kyle Rittenhouse » « littéralement » « s’en est tiré avec un meurtre ».

L’homme blanc en colère Kyle Rittenhouse, bien sûr.

Juste pour s’assurer que personne n’était confus quant à la position de CNN, le scénariste et producteur principal John Blake a lancé dimanche une sorte d’autopsie – contre des « hommes blancs en colère » en général – dans laquelle il a déclaré : « Il n’y a rien de plus effrayant en Amérique aujourd’hui. qu’un Blanc en colère.

La colère des hommes blancs pourrait s’avérer être l’un des plus gros obstacles auxquels nous sommes confrontés dans la construction d’une démocratie multiraciale réussie.

Une absurdité totale, bien sûr. (Voir : CNN.)

« La colère des hommes blancs pourrait s’avérer être l’un des plus gros obstacles auxquels nous sommes confrontés dans la construction d’une démocratie multiraciale réussie. » | Analyse par John Blake de CNN https://t.co/ALo6xEwKs1 – CNN (@CNN) 20 novembre 2021

Alors par où commencer ?

Certains d’entre vous pensent nulle part : ces gens sont des idiots hors de propos, le raisonnement va, pourquoi leur donner une plate-forme ? Parce que, comme je l’ai suggéré, en empruntant au Rush Limbaugh Institute of Higher Learning, plus nous laissons ces gens parler, plus ils nous disent exactement qui ils sont. Ce n’est jamais une mauvaise chose.

De ce clown obsédé par la race à Bill Maher de HBO et à tous les autres, leur publicité insensée en nature est l’un de nos meilleurs outils contre tout ce qu’ils crachent. On est bien ?

Alors plongeons-nous dans « l’analyse » de M. Blake, voulez-vous ?

[A]s J’ai regardé trois procès distincts sur la violence des hommes blancs se dérouler aux États-Unis ces dernières semaines – le procès de Kyle Rittenhouse, le procès de la mort d’Ahmaud Arbery et l’affaire civile contre les organisateurs du rassemblement Unite the Right 2017 à Charlottesville – j’ai arriver à une conclusion qui donne à réfléchir : il n’y a rien de plus effrayant en Amérique aujourd’hui qu’un homme blanc en colère.

Eh bien, c’est une déclaration plutôt définitive d’un point de vue plutôt limité, hein ?

« John the Analyst » a assisté à trois procès complets – des preuves dans l’un d’entre eux ont prouvé sans l’ombre d’un doute que l’accusé a agi en état de légitime défense tout en craignant pour sa vie. Pourtant, ce type est arrivé à la conclusion que la chose la plus effrayante est un homme blanc en colère. Je suppose que notre analyste intrépide n’a pas été dans les rues sanglantes du côté sud de Chicago, à l’est de LA, ou dans un certain nombre d’autres endroits assez effrayants (pas d’homme blanc en colère), depuis un moment.

Vérité : M. Blake a écrit un éditorial sur les appâts de clics avec un titre sur les appâts de clics pour générer des clics sur les appâts de clics.

Il a ensuite comparé votre homme blanc moyen et banal en colère à quelques autres sortes effrayantes.

Ce n’est pas le « terroriste islamique radical » que je crains le plus. Ce n’est pas non plus l’immigrant brun ou le fougueux manifestant Black Lives Matter, ou quel que soit le dernier croque-mitaine qu’un politicien me dit que je devrais redouter. C’est rencontrer en public un homme blanc armé qui s’est inspiré des hommes blancs jugés dans ces trois affaires.

#ProTip pour l’analyste :

Mélangez quelques faits et statistiques sur les crimes violents, mon pote. Faites-nous savoir quelle « couleur » ci-dessus est la plus susceptible de gâcher votre journée en tant qu’homme noir, y compris par un meurtre insensé, puis revenez vers nous. Nous attendrons.

Tout en admettant que « la grande majorité des hommes blancs ne sont pas une menace pour la société » – une tentative évidente d’ajouter un air d’objectivité à son « analyse ridicule, Blake a poursuivi son idiotie.

[The] L’homme blanc en colère a été un personnage majeur tout au long de l’histoire des États-Unis. Il a donné au pays l’esclavage, le massacre des Amérindiens et les lois Jim Crow. Sa colère a également contribué à alimenter l’insurrection du 6 janvier au Capitole.

Euh-huh. Et dont la colère « a contribué à alimenter » des mois d’incendies, de pillages et de meurtres aveugles – à travers l’Amérique – à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis, pour laquelle un policier blanc a été reconnu coupable et condamné à 22,5 ans de prison ? (Indice : les initiales sont « BLM. »)

La « preuve » de Blake selon laquelle Kyle Rittenhouse était un homme blanc en colère était la suivante :

Dans le Wisconsin, un jury a déclaré Kyle Rittenhouse non coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort par balle de deux hommes et la blessure d’un autre lors d’une manifestation raciale l’année dernière. Rittenhouse, qui avait 17 ans à l’époque, a déclaré qu’il était à Kenosha pendant les manifestations après la fusillade de la police contre Jacob Blake pour aider à protéger ses biens. Il a dit qu’il avait tiré sur les hommes en état de légitime défense.

Laisse-moi arranger ça pour toi, John.

Des questions, monsieur l’analyste ? pic.twitter.com/XhbivN4oJP – Tenez ma bière (@RealLibSmacker) 23 novembre 2021

La preuve a étayé l’allégation de légitime défense de Rittenhouse au-delà de tout doute raisonnable. De plus, vous avez « oublié » les parties sur les coups de pied sautés, les coups à la tête avec une planche à roulettes, l’un des « manifestants pacifiques » attrapant son fusil et un autre pointant une arme de poing sur lui.

Blake lance plusieurs autres diatribes dans l’éditorial idiot, principalement sur la façon dont la politique « devient de plus en plus menaçante », « plus d’armes à feu dans les rues » et la sinistre « Cour suprême conservatrice », comme pour prouver davantage une affirmation qu’il est loin de prouver en premier lieu.

Oups – j’ai presque oublié : le mec de CNN pense aussi que « des hommes blancs en colère ont endommagé la démocratie ».

Nous avons assez de problèmes avec la violence masculine blanche telle qu’elle est. Les fusillades de masse aux États-Unis sont commises plus souvent par des hommes blancs que par tout autre groupe. Les hauts responsables de l’application des lois disent maintenant que la plus grande menace terroriste nationale du pays vient de [Wait for it] suprémacistes blancs. Et bon nombre des images d’actualité les plus indélébiles de ces dernières années incluent des hommes blancs au visage rouge et en colère, souvent armés d’armes à feu.

Spoiler : Devinez à qui l’auteur accuse cela ? (Indice : La réponse commence par « T » et se termine par « croupion. »)

Dans un petit coup de départ, Blake admoneste « Plus de conférences sur les voyous noirs » et dit :

Cette colère des hommes blancs pousse de nombreuses personnes, y compris d’autres hommes blancs, à regarder par-dessus leur épaule lorsqu’ils sortent en public. Les deux hommes qui ont été tués par balle par Rittenhouse dans le Wisconsin étaient blancs, tout comme l’homme qu’il a blessé.

Euh, CNN mec ?

Aucun des gars abattus par Kyle Rittenhouse ne regardait exactement par-dessus leur épaule de peur qu’un jeune de 18 ans essaie de rétablir un semblant d’ordre public là où il n’en existait pas.

Passez une journée CNN, gang.

Je rigole.

