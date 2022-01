Il n’y a rien de tel que Flurona, alors arrêtez d’essayer de le faire arriver – RedState

Les Californiens se sont réveillés avec la nouvelle inquiétante, rapportée par la CBSLA :

RUPTURE: Un site de test COVID au . Center a détecté le premier cas de flurona à LA, une combinaison de grippe et de coronavirus.

Oh non. Verrouillez tout maintenant.

#BREAKING: Un site de test COVID au . Center a détecté le premier cas de flurona à LA, une combinaison de grippe et de coronavirus. https://t.co/POJ29MnEZD – CBS Los Angeles (@CBSLA) 5 janvier 2022

La terrible formulation de CBS prétend qu’il existe une nouvelle variante, une combinaison de COVID et de grippe. De toute évidence, cela doit être bien pire et MORTEL.

J’ai le regret d’informer Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, que le rapport de CBS est une fausse nouvelle.

Un site de test (privé) à Los Angeles a récemment commencé à utiliser des tests doubles « lorsque des personnes qui avaient été testées négatives pour COVID sont revenues parce qu’elles présentaient toujours des symptômes ». L’écouvillon peut détecter à la fois la grippe A et B en plus du SRAS-Co-V-2. Un jeune homme a été testé positif à la fois au COVID et à la grippe, mais le rapport de la CBS ne dit pas quel type de grippe. Pas une nouvelle variante de la grippe de Wuhan.

Le phénomène pas nouveau est appelé coinfection, et selon une étude publiée sur le site Web du NIH en juin 2021, il se produisait déjà avec COVID et la grippe en septembre 2020. Jusqu’à 4 % des personnes infectées par COVID en Asie étaient infectées simultanément. avec la grippe, mais les vrais chiffres mondiaux n’ont pas pu être déterminés parce que les données n’étaient pas disponibles. Et pourquoi les données n’étaient-elles pas disponibles ? Parce que nous ne le testions pas. Maintenant, nous sommes d’une manière quelque peu limitée (si le gouvernement ne peut pas faire passer des tests COVID aux sites de test actuellement, s’attendre à ce qu’ils fassent passer des tests doubles est une proposition ridicule), et évidemment le nombre de personnes co-infectées augmentera.

Pour l’instant, attendez-vous à ce que la plupart des cas de co-infection soient signalés chez des patients hospitalisés, car c’est là que le double test est le plus susceptible d’avoir lieu. Cela se produit déjà à Los Angeles, preuve supplémentaire que l’histoire BREAKING de la CBSLA à propos du « premier cas ‘Flurona’ » à Los Angeles est une fausse nouvelle. Ils le rapportent dans leur propre article. Le Dr Otto Yang, expert en maladies infectieuses pour UCLA Health, a déclaré au média que plusieurs personnes sont actuellement hospitalisées pour la grippe et le coronavirus. Il ajouta:

Si c’est une mauvaise saison virale et que beaucoup de virus circulent, il n’est pas rare d’être exposé à plus d’un virus car ils voyagent tous de la même manière.

À mesure que les tests augmentent, nous entendrons certainement parler de plus de patients co-infectés, mais il n’est pas nécessaire de s’en préoccuper plus que pendant toute autre mauvaise saison virale.

Désolé, alarmistes. Malgré le grand explicatif de WaPo sur le «phénomène», Flurona n’aura jamais lieu. Arrêtez d’essayer d’y arriver.