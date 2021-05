Il n’y aura aucune accusation contre Tiger Woods pour son accident

25/02/2021

À 04:55 CET

. / Los Angeles

Le golfeur Tiger Woods ne fera pas face charges criminelles lié à l’accident qu’il a subi mardi qui l’a laissé hospitalisé pour plusieurs jambes cassées, a annoncé mercredi le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva. “C’est ce que c’était: un pur accident. Il n’y avait aucune preuve de déficience. Il était lucide, aucune odeur d’alcool, aucune preuve de tout médicament, narcotique ou quelque chose comme ça qui était remis en question », a déclaré Villanueva lors d’une vidéoconférence avec des journalistes.

Malgré cette conclusion, les enquêteurs examineront le contenu de la boîte noire de la voiture que Woods conduisait pour obtenir des informations sur la vitesse à laquelle il allait.

Lors d’une conférence de presse mardi, Villanueva a déclaré que le véhicule roulait à “une vitesse relativement plus élevée que la normale” sur une pente raide et en descente, bien que l’enquête sur cet événement soit toujours en cours. “J’allais à une vitesse relativement plus élevée que la normale. Parce que c’est en descente, ça s’incline et fait aussi des courbes, cette zone a une fréquence élevée d’accidents. Ce n’est pas rare”, a déclaré Villanueva à l’époque.

En revanche, les enquêteurs ne savent pas si Woods était distrait avec le téléphone portable au moment de l’impact, bien qu’ils aient assuré qu’ils le découvriront grâce aux enregistrements de leur appareil.

Après l’accident de mardi matin, Woods a été immédiatement hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale pour traiter de «multiples fractures» aux deux jambes, même si les blessures subies n’ont pas mis sa vie en danger, selon l’équipe médicale qui s’est occupée de lui. Plus précisément, le golfeur a été soumis à une “longue” chirurgie pour vos blessures au pied, à la cheville, au tibia et au péroné de la jambe droite.

Le directeur médical du centre médical Harbour-UCLA et directeur exécutif par intérim, Anish Mahajan, a déclaré mardi que Woods “avait subi des blessures orthopédiques majeures au membre inférieur droit qui avaient été traitées lors d’une intervention chirurgicale d’urgence par des spécialistes en traumatologie orthopédique.” Selon Mahajan, fractures ouvertes comminutives – quand l’os se brise en deux fragments ou plus– qui affectaient à la fois les parties supérieure et inférieure du tibia et les os du péroné de Woods “ont été stabilisés en insérant une tige dans le tibia”. “Des blessures supplémentaires aux os du pied et de la cheville ont été stabilisées avec une combinaison de vis et de broches. Les traumatismes du muscle et des tissus mous de la jambe ont nécessité une libération chirurgicale de la couverture musculaire pour soulager la pression due au gonflement”, a détaillé Mahajan.

Woods, 45 ans, était dans la région pour le tournoi de golf annuel Genesis Invitational au Riviera Country Club de Pacific Palisades près de Santa Monica à Los Angeles, a ajouté TMZ.

Woods est l’un des golfeurs les plus titrés de tous les temps, avec un record de 683 semaines en tant que numéro un mondial, le plus récemment de mars 2013 à mai 2014.

Le golfeur de cyprès, né en Californie, a remporté cinq fois l’Augusta Masters; trois, l’US Open; et trois autres, le British Open, entre autres titres de son record.