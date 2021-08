Il n’y aura jamais assez de sang ou d’argent dépensé en Afghanistan pour des bellicistes comme Dan Crenshaw .

in

Ne prenez jamais les conseils financiers du représentant républicain Dan Crenshaw et ne l’écoutez surtout pas lorsqu’il commence à parler de l’Afghanistan. Il n’a apparemment aucune idée de ce qu’est un « coût irrécupérable ».

Dans une interview lundi sur MSNBC, Crenshaw a plaidé pour que les États-Unis consacrent plus de sang et de trésors à nos efforts insensés de plus de 20 ans pour faire quelque chose de valable à partir du désert de sable qu’est l’Afghanistan.

Alors que nous regardions Kaboul retomber en un instant ce week-end aux mains des talibans, les pensées immédiates de Crenshaw étaient que c’était encore une preuve supplémentaire que l’Amérique devrait s’engager davantage dans un pays à 7 000 milles de distance et n’ayant absolument rien à offrir.

“Nous avons deux choix”, a-t-il déclaré. « Soit vous avez une force de sécurité résiduelle, soit vous avez un émirat autoritaire islamique qui tue des gens et offre un refuge aux terroristes et nous ramène à la situation d’avant le 11 septembre. Et cela ne fait pas que les gens se sentent très bien lorsque vous présentez ces options, mais ce sont en effet les options. »

Crenshaw n’a jamais défini la « force de sécurité résiduelle » en termes de nombre de soldats nécessaires (nous sommes sur le point d’en avoir 7 000 sur place), mais il a dit qu’il ne fallait pas le confondre avec « 100 à 200 000 troupes » qui sont chargés avec « construction de la nation ». Non, a-t-il dit, cette « force de sécurité résiduelle » « conseillerait », « aiderait » et effectuerait des « missions de formation » avec le gouvernement afghan dans l’espoir qu’il ne s’effondrerait pas dans un « État défaillant ».

Cela soulève la question : quand l’Afghanistan n’a-t-il pas été un État défaillant ?

A quel moment a-t-il réussi ? Le gouvernement était si stable qu’il a fallu une semaine aux talibans pour reprendre la capitale à la « démocratie » que nous avons essayé d’y installer.

Comment est-ce arrivé? Le gouvernement « démocratique » que nous avons essayé d’y installer l’a permis.

Le Washington Post a rapporté dimanche que les responsables afghans prenaient simplement de l’argent aux talibans en échange de leurs armes. « Les accords, initialement proposés au début de l’année dernière, étaient souvent décrits par les responsables afghans comme des cessez-le-feu, mais les dirigeants talibans offraient en fait de l’argent en échange de la remise des armes par les forces gouvernementales, selon un officier afghan et un responsable américain, », a déclaré le journal.

C’est ce que nous obtenons après 20 ans et 1 000 milliards de dollars.

Pour Crenshaw, ce n’est rien !

« Disons que c’est 20 ans d’entraînement et de constitution d’une armée », a-t-il déclaré sur MSNBC. «Ce n’est pas beaucoup de temps dans la grande chronologie de l’histoire. C’est en fait un laps de temps très court.

Je n’ai pas inventé ça. Il a dit ça en fait.

Saviez-vous que si vous restiez immobile pendant 24 heures, vos fesses vous feraient mal et vous vous sentiriez très impatient de bouger, mais qu’il y a des montagnes qui sont immobiles depuis des millions d’années, donc 24 heures est en fait une très courte période de temps ?

Sur les hommes afghans que nous avons essayé de transformer en soldats, seulement pour les voir choisir plus de mort et de décombres avec les talibans, eh bien, c’est un revers mineur pour autant que Crenshaw puisse en juger.

« Sur la formation des militaires, ont-ils abandonné ? Oui, ils l’ont fait, évidemment », a-t-il déclaré. « Cela me fait autant mal au cœur que n’importe qui d’autre, mais nous ne pouvons pas tomber dans le sophisme des coûts irrécupérables à ce sujet. Ce n’est pas parce que nous avons dépensé beaucoup d’argent que nous devons nous en débarrasser. »

Une erreur de coût irrécupérable fait référence à la poursuite imprudente d’un objectif à un coût futur, uniquement ou en grande partie, parce qu’une personne a déjà investi des ressources considérables. C’est précisément ce que Crenshaw voudrait que nous fassions en Afghanistan.

Logique de Crenshaw : Nous avons dépensé beaucoup d’argent en Afghanistan sans rien en tirer. Ce n’est pas une raison pour partir !

Logique logique de la personne : Nous avons dépensé beaucoup d’argent en Afghanistan sans rien en tirer. Ce n’est pas une raison pour rester.

Si vous achetez un billet de cinéma, que vous vous asseyez et que vous détestez le film après 20 minutes, il serait judicieux de partir et d’aller faire quelque chose que vous aimez vraiment à la place, même si vous venez de perdre 10 $. En revanche, il serait stupide de rester assis là pour le reste du spectacle simplement parce que vous avez gaspillé 10 $.

(Encore une fois, peut-être que Crenshaw a regardé l’interprétation complète de “Cats” en 2019 pour de bon.)

C’est la situation en Afghanistan. Certes, tout cela ressemble à un avortement bâclé grâce au président Biden qui a permis que l’aéroport et les vols d’évacuation soient envahis par des civils tandis que les talibans se mettent rapidement au travail en train de découper Kaboul. Mais nous devons encore y aller.

Le temps, l’argent et la vie que l’Amérique a consacrés à l’Afghanistan sont un coût irrécupérable. Ne laissez pas Crenshaw en faire un argument de vente pour plus.