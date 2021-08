“Il n’y aura pas de mariage”, Lynn May parle de Belinda et Nodal | Instagram

“Si je vais en prison pour avoir dit la vérité”, Lyn May révèle qu’elle a reçu des avertissements pour des déclarations récentes pour avoir parlé de l’engagement présumé entre Belinda et Christian Nodal, dont il assure : « Il n’y aura pas mariage, il passe juste un bon moment.”

Très fidèle à son style, Lyn May a fait des déclarations fortes et a lancé un avertissement clair à tous ceux qui suivent le duo romantique formé par Belinda et nodal chrétien qui ont commencé leur relation en août 2020, au milieu des enregistrements de “La Voz Kids”.

Il parait, Lyne May, est l’un de ceux qui restent jusqu’à aujourd’hui avec de forts doutes sur la véracité de cette relation à propos de deux des plus grands interprètes de la musique envers qui il “actrice de cinéma“Il a attaqué avec de solides arguments assurant qu'” il n’y aura pas de mariage ” comme ils l’ont tous deux annoncé le 25 mai de cette année.

S’ils vont me mettre en prison pour avoir dit la vérité. Eh bien, mettez-moi en prison, je danserai pour tous ceux qui sont enfermés et je vais les déplacer…, a-t-il commenté ouvertement.

Apparemment, la célèbre descendance chinoise a déjà reçu des avertissements du staff du chanteur en plus des attaques des fans de “Le Nodéli», comme ils appellent les mariés sur les réseaux sociaux.

Mais à “Lyne« Elle ne semble pas se soucier des commentaires sur les réseaux ou le fait qu’elle pourrait aller en prison comme ils l’ont intimidé, pour exprimer ce qu’elle pense: » Elle dit la vérité “

La “Danseur« Il n’a pas empêché d’assurer que ce qui existe entre » Beli « et le » sonorense « est » bavardage pur et ne va pas au-delà de là », selon sa vision.

“Il ne chante pas et il est très gris”

Cependant, les critiques ne se sont pas arrêtées là puisqu’ajouté à l’affaire du “mariage”, le natif d’Acapulco de Juárez, a ajouté qu’il n’aime pas le style du chanteur : “Il ne chante pas et est très gris”, a commenté l’interprète des films “Tivoli”, “Las ficheras” et “Soirées cabaret“.

Celle née le 12 décembre 1952, a abordé la question controversée après avoir noté que plusieurs artistes avaient copié sa vidéo avec Marcos, dans laquelle elle apparaît “en train de se marier”, faisant plus tard référence au “Nodeli”, actuellement l’un des couples. le plus aimé et acclamé par le spectacle.

Au début de leur relation, Belinda et Christian Nodal auraient dû faire face à diverses critiques et commentaires des mêmes internautes qui suggéraient que leur relation amoureuse faisait référence à une simple stratégie médiatique.

Maintenant Liliana Mendiola Mayanés, qui était recherché après la figure des années 60 et 70 maintient la même position et sans filtres révèle son point de vue ce qui se passe vraiment entre ce duo.

Au milieu de toute cette controverse que le “danseur exotique“Il s’est déchaîné, il en a aussi profité pour envoyer un conseil à Belinda, à qui il lui dit de commencer à étudier ou de prendre des cours de ballet, de chant ou de théâtre pour qu’il ne soit plus si gris.

Récemment, Lyn May a de nouveau attiré l’attention des médias pour ses commentaires controversés où elle n’a pas seulement ciblé la soi-disant “princesse de la pop” qui a joué dans plusieurs apparitions à la télévision en tant qu’actrice et juge dans des émissions de téléréalité talentueuses, modèle de magazines, femme d’affaires et l’un des plus populaires dans les réseaux sociaux

L’artiste mexicaine aujourd’hui de 68 ans, qui a partagé son envie de porter sa vie sur le petit écran s’est également attaqué avec de vives critiques à d’autres personnalités comme Chiquis Rivera, qu’il a vivement critiqué pour son “poids”.

Ce qu’on n’avale plus, c’est irrespectueux que la fille de “La Diva de la Banda” soit ‘grosse’.

L’actrice, maintenant l’épouse du peintre Antonio Álvarez, qui à plusieurs reprises a reçu de fortes jugements sur les conséquences laissées par une mauvaise intervention chirurgicale sur son visage, actuellement en vedette dans « Venga la Alegría. »

Mendiola Mayanés a participé à la dynamique récente parrainée par le matin: « Je veux chanter! », Où elle a essayé de démontrer son chant compétences dans lequel il est juste de dire qu’elle a généré des commentaires terribles.