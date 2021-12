il n’y aura pas de réduction de lumière

13/12/2021 à 08:03 CET

David Page

Les géants mondiaux des centres de données se mobilisent pour exiger des réformes réglementaires et fiscales de l’Espagne se développer dans le pays. De grands groupes du secteur font pression sur le gouvernement pour obtenir des changements juridiques qui faciliter vos investissements faire de l’Espagne une puissance numérique de données dans le sud de l’Europe, telle que collectée par El Periódico de España.

Et au milieu de la flambée des prix de l’énergie, le secteur des centres de données tente d’arracher au gouvernement un remise sur votre facture d’électricité comme élément crucial pour favoriser son expansion sur le marché espagnol. L’objectif de géants comme Equinix, Interxion, Nabiax ou Global Switch exige que les avantages de ce qui sont considérés comme des consommateurs électro-intensifs soient reconnus, et obtiennent ainsi la même aide dans leur facture d’électricité que la grande industrie en Espagne perçoit déjà.

Les entreprises ont maintenu des contacts directs avec le ministère de l’Industrie pour accéder à la catégorie des consommateurs électro-intensifs. Mais ils ont trouvé que le gouvernement arrête la possibilité d’accéder aux bonus Ils demandent leur facture d’électricité et les renvoient à la Commission européenne pour l’obtenir. Si les géants des datacenters obtiennent l’accord de Bruxelles, l’exécutif espagnol pourrait alors envisager une réforme juridique pour élargir le nombre de bénéficiaires de ces aides.

Le gouvernement indique que, bien que les aides aux gros consommateurs d’électricité – des remises uniques dans le paiement de taxes spécifiques sur l’énergie – soient réglementées par le Statut des consommateurs électro-intensifs par un décret national, c’est Bruxelles qui détermine quels secteurs peuvent bénéficier de ces remises sans sauter la législation communautaire sur les aides d’État. L’Union européenne reconnaît presque 70 filières économiques de la grande industrie pouvant bénéficier de cette aide depuis 2014, mais l’activité d’installations de données numériques n’est pas sur la liste.

Plusieurs des grands groupes de centres de données présents en Espagne sont prêts à activer un travail de pression à Bruxelles d’être inclus dans cette liste de secteurs choisis pour baisser leur facture d’électricité, comme le confirment des sources de l’industrie familières avec les mouvements qui se préparent. De la direction d’Espagne DC, l’association récemment créée qui regroupe les entreprises de centres de données, il est précisé que son travail institutionnel pour le moment va se concentrer uniquement sur le niveau national et sur la relation avec le gouvernement, une position qui ne tous les associés ne partagent pas.

Les clés

Les datacenters sont des bâtiments où sont concentrés des milliers de serveurs informatiques pour connecter les services numériques des entreprises à leurs clients. Les usines de l’ère numérique ont des salles et des salles remplies d’armoires métalliques avec des racks dans lesquels sont installées des machines. Qu’il s’agisse d’un centre de données appartenant à une seule entreprise ou s’il s’agit de centres ouverts pour les serveurs de plusieurs entreprises, un un facteur fondamental est d’avoir une énorme puissance électrique et des garanties totales de stabilité de l’approvisionnement.

Selon les chiffres d’Espagne DC, la facture d’électricité représente plus de 40 % des coûts totaux des centres de données. Sa demande en électricité est énorme, car les serveurs doivent fonctionner 24 heures sur 24 et tous les jours et aussi des systèmes de refroidissement puissants doivent fonctionner pour éviter la surchauffe des équipements. Reconnaître les avantages des consommateurs électro-intensifs réduirait directement ces coûts de 4 %.

« Reconnaître les avantages des consommateurs électro-intensifs pour les centres de données servirait à rendre l’Espagne plus compétitive en tant que pays de destination des investissements. Lorsque les entreprises étudient où déployer de nouveaux centres, le coût de l’énergie est important de choisir & rdquor;, argumente le président d’Espagne DC, Ignacio Velilla. « Cela contribuerait à faire de l’Espagne une étape incontournable dans l’expansion des centres de données & rdquor ;.

En parallèle, le secteur des datacenters demande plus de flexibilité et de rapidité dans la conception des infrastructures électriques. Red Eléctrica de España, le gestionnaire du réseau à haute tension, réalise sa planification de nouvelles infrastructures tous les cinq ans (la dernière est pour la période 2021-2026). Mais les entreprises doivent raccourcir les délais à deux ans seulement pour savoir si elles auront toute la puissance électrique suffisante pour les nouvelles installations et prétendre participer directement à la planification des extensions de réseau avec REE et avec les grands distributeurs d’électricité.

‘Club volet’

Dans le secteur des datacenters, les grands hubs numériques européens sont connus sous le nom de FLAP, acronyme de Francfort, Londres, Amsterdam et Paris. « Nous aimerions parler des FLAPS, et inclure également l’Espagne sur la liste », précise l’association du secteur.

Selon les chiffres gérés par Interxion, l’un des géants du secteur le plus présent en Espagne – avec trois grands centres à Madrid et un quatrième en construction – la capitale espagnole a encore un long chemin à parcourir pour rejoindre les grands hubs européens . Madrid devrait multipliez par sept votre capacité actuelle (mesurée en mégawatts alloués aux centres de données par rapport au PIB régional) pour correspondre à Paris et de quatorze pour égaler avec Amsterdam.