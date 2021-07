il n’y aura pas de révision de la sanction à Hamilton

in

29/07/2021 à 21h50 CEST

Toujours ouvert Blessure de Red Bull à Lewis Hamilton suite à l’incident de Max Verstappen au GP de Grande-Bretagne. Cependant, pour la FIA, le chapitre est clos.

Les commissaires sportifs, qui ont réuni des représentants de l’équipe autrichienne et de Mercedes pour analyser ce qui s’est passé pour la dernière fois, sont restés dans la décision : Les dix secondes de pénalité de Lewis ont suffi et il n’y a plus rien à dire.Helmut Marko, conseiller Red Bull, a assuré dans ‘Motorsport’ qu’ils s’attendaient à changer quelque chose avec les tests: “Ces nouveaux faits qui seront présentés, nous espérons qu’ils conduiront à une réévaluation, car nous continuons de penser que cette sanction était trop légère pour Hamilton. Notre opinion totalement différente sera démontrée avec les images. Nous fournirons de nouvelles preuves. “

Cependant, pour les commissaires de la FIA, les preuves qu’ils ont recueillies n’étaient que des « recréations » des scénarios et non quelque chose de trouvé qui pourrait changer radicalement le cours de la décision déjà prise. Ainsi, la position a été maintenue et Lewis Hamilton courra en Hongrie libre de tout blâme.