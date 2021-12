Il n’y aura plus de restrictions en France (pour le moment)

14/12/2021 à 13:14 CET

.

La France ne prévoit pas d’approuver de nouvelles restrictions sanitaires pour l’instant, bien qu’il insiste pour que la population continue de vacciner le troisième dose du vaccin pour essayer d’arrêter la maladie.

« Nous ne nous dirigeons pas vers un nouveau confinement », a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un communiqué au journal ‘Le Parisien’ publié ce mardi, dans lequel il indiquait que le pays se dirigeait vers le pic de la cinquième vague. . « Il n’est pas prévu de durcir les règles», a insisté pour sa part le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans une interview à la station publique ‘France Info’.

Le gouvernement français a annoncé au début du mois fermeture des boites de nuit pendant quatre semaines à compter du 10 décembre afin de lutter contre la propagation accrue du virus dans tout le pays.

Le comité scientifique qui conseille l’exécutif français sur la pandémie a recommandé aux citoyens une série de conseils pour Les fêtes de Noël, comme la réduction du nombre de participants aux repas de famille pour éviter l’exposition au virus. De plus, il a insisté pour qu’il n’assiste pas à des célébrations ou à des réunions au cours desquelles il ne porte pas de masque en permanence.

Pendant ce temps, les autorités insistent pour que les citoyens reçoivent la troisième dose du vaccin. Quelques 400 000 personnes de plus de 65 ans pourraient perdre leur passeport santé s’ils ne sont pas inoculés mercredi, dernier jour de la date limite pour ce document numérique qui permet à une vie sociale normale de rester valable.

Au total, 15,07 millions de personnes (près de 20 % de la population) ont déjà reçu leur troisième dose, et 20 millions devraient être immunisées d’ici le jour de Noël.

Pendant ce temps, les médias français publient de nouvelles histoires de personnes très gravement atteintes de covid, même décédées, qui avaient falsifié leurs cartes de santé prétendre qu’ils étaient vaccinés et qu’ils ont fini par contracter le virus. Quelque 400 enquêtes sur l’utilisation et le trafic de faux laissez-passer de santé sont actives dans tout le pays.

Les autorités sanitaires ont annoncé lundi soir 231 décès quotidiens dus au coronavirus, tandis que les chiffres des hôpitaux continuent de s’aggraver: 14 527 patients hospitalisés (augmentation de 427 en une journée) et 2 752 en réanimation (150 de plus). La France enregistre déjà 93 705 décès et 8,27 millions de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie.