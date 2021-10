“Il n’y avait aucune issue”: Digvijaya Singh se souvient quand RSS et Amit Shah l’ont aidé, lui et sa femme

in

Digvijaya Singh et son épouse journaliste Amrita avaient entrepris le voyage ardu à pied ou “Parikrama” le long des rives de la rivière Narmada en 2017.

Le haut dirigeant du Congrès, Digvijaya Singh, qui est un fervent partisan de Rashtriya Swayamsevak Sangh et Amit Shah, a fait l’éloge jeudi du RSS et du ministre de l’Intérieur de l’Union en révélant comment ils l’avaient aidé pendant ses quatre années de “Narmada Parikrama”. depuis.

« Une fois, nous avons atteint notre destination au Gujarat vers 10 heures du soir. Il n’y avait aucun moyen d’avancer à travers la zone boisée et il n’y avait aucune possibilité de passer la nuit », a déclaré Singh, s’exprimant lors du lancement de « Narmada Ke Pathik », un livre écrit par son associé de longue date OP Sharma.

« Un agent forestier est arrivé, et vous serez surpris d’apprendre qu’il m’a dit qu’Amit Shah lui avait demandé de coopérer pleinement avec nous », a déclaré Singh au public.

