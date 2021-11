« Il n’y avait aucune promesse que Xavi relèverait Tite après la Coupe du monde au Qatar, seulement la possibilité »

11/10/2021 à 19:21 CET

L’ancien président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Rogério Caboclo, a évoqué les contacts de l’équipe nationale brésilienne avec Xavi Hernandez. L’équipe nationale dirigée par Tite a négocié l’éventuelle incorporation des Egarense en février 2021, lorsque Caboclo occupait le poste de président. Le président de la CBF de l’époque a tenu à préciser sur Globo l’offre au désormais entraîneur du FC Barcelone, après les propos de Xavi le jour de sa présentation au Camp Nou.

Après que la légende du Barça a reconnu les contacts avec la Confédération brésilienne lors de la conférence de presse après sa présentation, les informations sur cette rencontre qui a eu lieu dans la capitale qatarie, Doha, pendant le séjour de Xavi au commandement d’Al-Sadd. Au nom de la CBF, deux hommes de confiance de Caboclo ont assisté à la négociation : Marco Dalpozzo, directeur des ressources humaines, et Lorenzo Peralez, directeur commercial. L’entraîneur du Barça a admis et contextualisé l’offre de l’équipe nationale brésilienne : « J’ai parlé avec le Brésil. L’idée était d’aider Tite et de rattraper l’équipe après la Coupe du monde. Mais mon rêve était de venir au Barça. »

Face au tumulte généré par les déclarations de Xavi, l’ancien président de la CBF s’est manifesté : « Si Xavi acceptait l’invitation, il serait l’entraîneur adjoint de Tite et aurait pour rôle d’analyser nos concurrents internationaux européens et leurs joueurs exceptionnels en Europe. Tite et Juninho étaient au courant de la négociation et ont accepté. Mais il n’y avait aucune promesse de soulager Tite après la Coupe du monde au Qatar, seulement l’annonce de la possibilité. »

Rogério Caboclo a également tenu à justifier l’offre à un entraîneur étranger, sans lien direct avec le football brésilien : « Xavi a connu une campagne réussie au Qatar, il a une fidélité sans compromis et une carrière super gagnante. Il pourrait émerger en tant que nouvel entraîneur. sans vices. S’ils nous reprochent autant de ne pas jouer comme les Européens, ce serait une bonne idée d’en avoir un parmi nous. Nous avons de grands entraîneurs brésiliens, même si je n’ai aucun préjugé envers les étrangers. Je crois aux techniciens talentueux, au travail de longue haleine. Et j’exige aussi de l’amour pour l’équipe nationale. Jorge Sampaoli et Jorge Jesús, également sur l’orbite du Brésil selon les médias.