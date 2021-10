Lewis Hamilton a minimisé les problèmes de sol de Mercedes au GP des États-Unis, catégoriquement que ce n’était « pas un gros problème ».

Mercedes est entrée dans le Grand Prix des États-Unis avec Red Bull se demandant si leurs rivaux au titre avaient un « dispositif » qui leur permet d’« abaisser » l’arrière de la voiture, créant ainsi plus de vitesse en ligne droite.

Telle est la conviction de Red Bull que Mercedes dispose d’un tel avantage, que l’équipe de Milton Keynes a demandé à la FIA d’enquêter.

Bien que Mercedes n’ait pas admis un tel dispositif, Toto Wolff a révélé avant la course de dimanche que l’équipe avait été forcée de changer des parties des sols de leur W12 car ils prenaient un coup trop lourd sur les bosses du COTA.

Concédant que ces ajustements leur ont coûté de la vitesse en qualifications, il a ajouté : « Mais il est probablement nécessaire de finir du tout. »

La bonne nouvelle est que l’équipe a terminé le Grand Prix des États-Unis, la mauvaise nouvelle – du moins pour la quête du titre d’Hamilton – est qu’il l’a fait en deuxième place alors que Max Verstappen a remporté le grand prix.

Interrogé lors de la conférence de presse d’après-course sur la décision de Mercedes de changer le sol pour éviter un « massacre », Hamilton a répondu : « C’est un usage assez fort des mots là-bas.

« Il n’y avait pas de gros problème.

« D’accord, je pense que c’était un circuit cahoteux, mais nous avons fini par revenir là où nous avons commencé le week-end donc il n’y a eu aucun problème. »

Une bataille pour les âges Cette saison peut-elle ne jamais se terminer…?#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/MaILQEZRjz – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

Hamilton a quitté le Circuit des Amériques avec 12 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes.

Dans une course qui se résumait à la stratégie avec Red Bull devenant agressif pour laisser Verstappen avec un long relais final alors que Hamilton était sur des pneus qui étaient huit tours plus frais, le Britannique n’a pas pu réduire l’écart dans les derniers tours.

Il a perdu par 1,333s.

« Ce serait une supposition si je… je ne sais pas ce que nous aurions pu faire différemment, alors je dois m’asseoir et parler avec l’équipe par la suite », a-t-il déclaré.

« Je pense que l’équipe a fait un excellent travail et c’était le meilleur avec ce que nous avions.

« Oui, nous allons… au moins les deux prochaines pistes, c’est sûr, des circuits très solides pour Red Bull, donc ça va être difficile, c’est sûr. »

Quant au championnat, il a déclaré : « Je n’y pense pas pour le moment, je dois être content du travail que j’ai fait aujourd’hui et vivre dans l’instant.

«Malheureusement, nous n’avons pas été assez rapides pour gagner la course aujourd’hui, mais oui, nous regardons juste en avant et prenons une course à la fois.

« Nous n’avons aucune idée… ce sont deux circuits qui sont forts pour Red Bull, nous essayons simplement de minimiser leur force par rapport à nous et de voir si nous pouvons faire un meilleur travail. »