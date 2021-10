Pierre Gasly a estimé qu’il n’avait nulle part où aller lorsqu’il a écopé d’une pénalité pour contact avec Fernando Alonso au premier tour lors du GP de Turquie.

Gasly de P4 sur la grille et Alonso en P5 se retrouveraient à se battre dans le virage 1 au début du Grand Prix de Turquie, mais leur chute est devenue physique lorsque la paire est entrée en contact, envoyant Alonso en tête-à-queue.

En fin de compte, les commissaires ont jugé Gasly fautif et il a été contraint de purger une pénalité de cinq secondes lors de son seul et unique arrêt au stand de la course. Il a également écopé de deux points de pénalité pour sa superlicence.

« Gasly a essayé de négocier le virage 1 avec [Sergio] Perez à l’intérieur et Alonso à l’extérieur », ont déterminé les commissaires.

« Alonso était légèrement devant Gasly à la sortie du virage lorsque les deux voitures sont entrées en contact, faisant partir Alonso en tête-à-queue.

« Les commissaires ont déterminé que Gasly était principalement responsable de la collision car il n’a pas laissé assez d’espace pour Alonso à l’extérieur.

« Il convient également de souligner que les commissaires sportifs ne considèrent pas cet incident comme un contact inévitable au virage 1 entre deux voitures, car Gasly n’était pas pris en sandwich entre deux voitures lorsqu’il a touché la voiture d’Alonso. »

Cependant, Gasly croit fermement qu’il a perdu la route avec Perez et Alonso de chaque côté de son AlphaTauri.

« Il y a eu des contacts et je n’ai pas vraiment vu les images », a-t-il déclaré aux journalistes à propos du penalty.

«Pour moi, c’était serré avec Sergio à l’intérieur de moi et Fernando était à l’extérieur, donc honnêtement, il n’y avait pas d’espace, mais oui, il y avait un contact. J’ai fait le penalty, je ne sais pas si c’était la bonne chose ou pas. Je dois d’abord regarder les images.

« J’ai vu que Fernando était là, j’ai aussi vu que Sergio était là, et j’ai essayé d’aller où je pouvais. Nous savons que ce n’est généralement pas un bon mélange quand il y a autant de voitures. Je n’ai pas d’autres situations similaires qui me viennent à l’esprit. C’est juste comme ça.

Gasly terminerait la course avec une impressionnante P6 un week-end à Istanbul Park où AlphaTauri avait l’air en forme, bien que cela aurait été P5 pour le Français sans cette pénalité, ayant franchi la ligne 2,5 secondes derrière Lewis Hamilton.

