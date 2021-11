« Il obtiendrait probablement deux mois de prison maintenant ! Gareth Southgate a déclenché une bagarre entre les joueurs pour un tacle sur Roy Keane contre Manchester United qui a regretté son empreinte sur le patron de l’Angleterre

Roy Keane a dit un jour que la seule fois où il sentait qu’il avait dépassé les limites de l’acceptabilité sur le terrain, c’était lorsqu’il avait piétiné Gareth Southgate.

Le joueur de 50 ans s’est dans le passé brouillé avec l’ancien manager Sir Alex Ferguson a été expulsé de l’équipe irlandaise de la Coupe du monde 2002 et a tenté de blesser Alf-Inge Haaland, mais il n’a aucun regret dans sa carrière.

Keane a admis qu’il regrettait d’avoir riposté au tacle de Southgate en le piétinant

Keane et Haaland se sont affrontés lors d’un derby de Manchester en 2001

Il s’est brouillé avec son ancien entraîneur national en 2002, puis a ressenti la colère de Sir Alex Ferguson en 2005.

Depuis qu’ils ont pris leur retraite du football professionnel, les deux anciennes stars de la Premier League ont complété leurs badges d’entraîneur ensemble et ont travaillé comme experts ITV.

Ils semblent être en bons termes, mais étaient de féroces rivaux pendant leurs jours de jeu.

Un incident en 1995 ressort lorsque Keane, jouant pour Manchester United, a réagi à un défi de Southgate – puis de Crystal Palace – en frappant brutalement l’actuel manager anglais.

Cela a déclenché une mini-rixe entre les joueurs lors de la rediffusion de la demi-finale de la FA Cup 1995 à Selhurst Park, que United a remporté 2-0.

S’adressant au magazine Four Four Two en 2014, Keane a admis qu’il avait probablement dépassé les bornes.

Gareth Southgate a envoyé un message fort à ceux qui continuent de huer les joueurs anglais en prenant le genou

«Pour ma défense, Gareth a essayé de me couper en deux avec un tacle. Personne ne s’en souvient.

« Il n’a reçu qu’un carton jaune alors que maintenant il encourrait probablement deux mois de prison. Il y avait un élément d’autodéfense avec le tampon.

«Il y avait une aiguille dans ce match et j’avais déjà reçu un coup à la cheville. Je n’allais pas piétiner les gens pour le plaisir.

« J’ai dit à Gareth depuis lors que mon conseil aux défenseurs est de toujours rester debout. Donc, c’était en partie la faute de Gareth.

Les deux sont à nouveau dans des camps opposés, Southgate défendant diplomatiquement ses joueurs anglais contre la langue acérée de Keane, ayant qualifié Harry Maguire de » honte » pour sa célébration de but contre l’Albanie.

« Je pense que nous devons comprendre que dans l’industrie dans laquelle nous sommes, il y a différents rôles », a-t-il déclaré avant le match de Saint-Marin.

« Pour gagner sa vie, il faut adopter certaines approches. Vous avez le choix de l’approche.

«Je pensais toujours, en tant qu’ancien joueur et manager, à quel point ces choses étaient difficiles. J’avais de l’empathie pour ceux qui franchissaient la ligne pour jouer et dans la pirogue.

« Cela dépend vraiment de ce que vous devez faire pour rester au travail. Certains canaux et forums nécessitent des titres. Je comprends que. Pour rester pertinent, vous devez dire des choses qui sont plus citables.