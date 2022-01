« Il pleurait depuis le gymnase »

Dustin Poirier / Colby Covington

Dustin Poirier ne fait pas attention à lui mais Colby Covington continue de l’attaquer verbalement, après avoir insulté sa femme et ses capacités de père dans ses déclarations précédentes.

«(…) Je m’engage avec un type qui a dit qu’il était ‘en vue’ dans les médias. J’ai dit que quand je vois Colby, il est « en vue ». Je veux que ces gars soient tenus responsables de leur crédit de rue. Ils parlent de toute cette merde dans les médias, mais quand vient le temps de faire des affaires, de monter dans la cage et de se battre, ils sont introuvables. Alors Dustin, tu es un putain de lâche, ta femme est une salope * et elle a des faux seins sur la poitrine, et tu es une merde * papa«.

Plus récemment, l’ancien champion par intérim des 170 livres, toujours controversé, revient pour l’ancien champion par intérim des 155 livres. se souvenir de leur temps en tant que coéquipiers de l’American Top Team.

Lisons ci-dessous les propos de Colby Covington dans MMA News :

«Je le battais tellement de fois en sparring dans le passé. Je veux dire, pendant des années, le battre. Il a littéralement quitté le gymnase en pleurant. J’allais voir Mike Brown en pleurant: « Je ne peux pas le battre, pourquoi son cardio est-il si bon, pourquoi continue-t-il à me frapper au visage, je ne peux pas le faire. »

«Je l’ai littéralement traîné hors du gymnase pendant plus longtemps que je ne peux compter sur mes deux mains. Alors je l’ai déjà embarrassé. Il sait qui est papa. Il sait qui est le vrai champion. Il sait qui est le meilleur. Cela ne me dérangerait pas (si je ne peux jamais combattre Poirier dans l’Octogone).

