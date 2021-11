Il pleut de l’argent ! Des navetteurs ont fermé une autoroute pour collecter des liasses d’argent gisant sur la route – regarder la vidéo

La California Highway Patrol a depuis exhorté les personnes qui ont récupéré l’argent à le restituer. (Dossier/.)

Qui rendrait de l’argent gisant sur la route ? Du moins pas les habitants du sud de la Californie, semble-t-il, après que les navetteurs aient arrêté une autoroute très fréquentée pour se ruer frénétiquement sur les liasses de billets d’un dollar éparpillés sur la route. Une vidéo de l’incident partagée par l’influenceuse Instagram Demi Bagby est devenue virale sur les réseaux sociaux alors qu’elle racontait ce qui se passait devant elle.

C’était la chose la plus folle qu’elle ait jamais vue, dit Bagby dans la vidéo. Quelqu’un a laissé tomber de l’argent partout sur l’autoroute et l’a fermée, a-t-elle ajouté en faisant un panoramique de sa caméra.

Il a depuis été révélé qu’un camion blindé transportant les billets verts a laissé tomber l’argent sur l’autoroute. Le service de police local a déjà averti les gens d’une action stricte si l’argent volé n’était pas immédiatement restitué.

L’Associated Press a rapporté que l’incident s’était produit sur l’Interstate 5 à Carlsbad peu avant 9 h 15 vendredi. Le camion blindé se rendait de San Diego à un bureau de la Federal Deposit Insurance Corporation.

Le sergent de la California Highway Patrol, Curtis Martin, a déclaré que l’une des portes du camion s’était ouverte et que des sacs d’argent étaient tombés. Plusieurs sacs se sont ouverts et des liasses de billets, principalement de 1 $ et 20 $, se sont dispersées sur la route.

La California Highway Patrol a depuis exhorté les personnes qui ont récupéré l’argent à le restituer.

L’officier de la California Highway Patrol Mary Bailey, dans un communiqué publié vendredi, a remercié les personnes qui avaient rendu l’argent qu’elles avaient collecté. L’agence a également averti que plusieurs photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux capturaient des visages et des plaques d’immatriculation et que Patrol travaillait avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour identifier les personnes qui avaient participé au vol.

Les rapports indiquent que deux personnes – un homme et une femme – ont déjà été arrêtées, soupçonnées d’avoir volé de l’argent. La voiture du couple a bloqué la circulation après avoir été bloquée hors du véhicule, selon les rapports.

Un incident similaire s’est produit dans le New Jersey en 2018 lorsqu’un camion blindé a renversé de l’argent sur l’autoroute après un dysfonctionnement de sa porte arrière.

