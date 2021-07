Il pleut des animations : une toute nouvelle vague de films et de séries d’animation est à découvrir

Une photo de Luca, le premier film d’animation queer de Pixar, sorti en juin

L’année dernière, le prince Harry et Meghan Markle ont fait la une des journaux pour avoir signé un accord pluriannuel avec Netflix pour produire un large éventail de contenus, tels que des documentaires, des docuseries, des longs métrages et des émissions pour enfants. Et maintenant, Markle est prêt à produire la série animée Pearl sous Archewell Productions, la société du nom de leur fils Archie.

Le couple a fait l’actualité pour diverses raisons, mais cette fois, l’accent est mis sur la création de contenu et d’animations qui informent et donnent de l’espoir. Dans une déclaration aux médias, Markle a annoncé : « En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous. Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en voyage de découverte d’elle-même alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie.

Markle, producteur exécutif de la série, travaillera avec Carolyn Soper (réalisatrice du film d’animation Sherlock Gnomes), Liz Garbus (une cinéaste américaine dont le travail comprend Lost Girls) et David Furnish (un cinéaste canadien et mari d’Elton John).

Plus tôt cette année, Markle a également publié un livre illustré pour enfants intitulé The Bench. Il semble que son penchant pour les séries d’animation ait augmenté à pas de géant depuis qu’elle est devenue mère.

Pas seulement Pearl, il y a une toute nouvelle vague de films et de séries d’animation à découvrir dans un avenir proche. L’animation a ouvert un nouvel espace pour les créateurs, les personnages et les producteurs, et est un moyen important pour parler audacieux, se démarquer ou montrer des récits originaux. Les histoires, les émotions et les idées sont uniques et fonctionnent mieux pour les enfants et les adultes.

Like The Simpsons est l’une des sitcoms animées les plus appréciées de tous les temps, “mais c’est toujours un défi pour les créateurs de garder la série d’actualité”, a déclaré le showrunner Al Jean dans une interview avec les médias le mois dernier.

L’accent mis récemment par l’Afrique sur l’industrie de l’animation montre qu’il existe une demande mondiale croissante pour un contenu plus inclusif pour les enfants et la famille. Désormais, Disney et Cartoon Network ont ​​collaboré pour travailler sur l’animation africaine. Cartoon Network a commandé une série complète pour Garbage Boy et Trash Can. La série est basée sur un pilote de l’animateur nigérian Ridwan Moshood et fera ses débuts l’année prochaine. Il s’agit d’un garçon aux super pouvoirs imaginaires qui se bat pour la justice avec son fidèle acolyte. Disney+ a annoncé l’année prochaine une collection en 10 parties de films originaux intitulée Kizazi Moto: Generation Fire par des animateurs de six pays africains.

Netflix et Universal Pictures de Comcast Corp concluront un accord de droits exclusifs sur plusieurs années aux États-Unis pour des franchises de films d’animation telles que Minions et Puss in Boots. En plus de cela, la plate-forme présentera également trois nouvelles séries de comédies animées – A Tale Dark & ​​Grimm, Dogs in Space (tous deux cette année) et Super Giant Robot Brothers (l’année prochaine) – pour les enfants et les familles du monde entier.

En juin de cette année, le premier conte animé queer de Pixar, Luca, a raconté la délicieuse histoire d’amitié entre Luca et Alberto avec un message puissant. Alors que le film délivrait un message fort sur l’amitié, de nombreux téléspectateurs l’ont accusé de queerbaiting.

L’animation en Inde n’est pas loin non plus, une alternative viable à l’action réelle cette année, Chulbul Pandey de Salman Khan de sa franchise à succès Dabangg a agréablement surpris beaucoup dans son avatar animé. Outre Chulbul Pandey, son frère Makkhi (joué par Arbaaz Khan) et Rajjo (essayé par Sonakshi Sinha) font également partie de Dabangg—The Animated Series, qui est diffusé sur Disney Plus Hotstar VIP.

En fait, la légende du cricket Mahendra Singh Dhoni a annoncé qu’il produira une série d’espionnage animée intitulée Captain 7. La première saison de la série, basée sur Dhoni lui-même, est actuellement en pré-production et sortira en 2022. ‘ dans le titre vient du maillot numéro 7 de Dhoni qui est associé au remarquable parcours de cricket de la légende.

La semaine dernière, le Singapore Tourism Board (STB) s’est associé à Voot Kids et Green Gold Animation pour une aventure virtuelle à Singapour avec le personnage de bande dessinée indien emblématique Chhota Bheem. La mini-série présente les sensations fortes et les débordements d’un voyage mémorable, se déroulant à divers endroits à travers Singapour. Chhota Bheem et ses amis se rendent dans des attractions de premier plan telles que les jardins botaniques de Singapour, le zoo de Singapour et le safari nocturne. C’est un régal dans un format innovant pour les enfants qui étudient à la maison. La mini-série est disponible en trois langues : anglais, hindi et tamoul.

Il est temps de le dire, il pleut des animations.

