Il pleut des licornes: le secteur de la e-pharmacie produit la première licorne; PharmEasy franchit une étape importante avec un financement de 350 millions d’euros

L’investissement a été dirigé par Prosus Ventures, la branche de capital-risque du groupe Internet grand public Prosus basé en Afrique du Sud qui avait auparavant soutenu Byju’s, Swiggy, etc.

Il a plu des licornes ces derniers temps en Inde avec une valorisation d’un milliard de dollars ou plus en 2021 et maintenant, le segment de la pharmacie électronique en Inde a produit sa première startup licorne – PharmEasy. API Holdings, la société mère de PharmEasy, a levé 350 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement de série E pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars, a déclaré une personne au courant de l’affaire à Financial Express Online. L’investissement a été dirigé par Prosus Ventures (anciennement Naspers Ventures), la branche d’investissement en capital-risque du groupe Internet de consommation mondial Prosus basé en Afrique du Sud qui avait précédemment soutenu les indiens Byju’s, Swiggy, etc. PharmEasy est la dernière licorne de 2021 après Infra.Market, Five Star Finance, Meesho, Digit Insurance, Innovaccer et Cred ont franchi le cap cette année. Plus tôt dans la journée, la plate-forme d’investissement Groww était également devenue licorne avec un financement de 83 millions de dollars dirigé par Tiger Global.

Le nouveau cycle est une combinaison de transactions primaires et secondaires avec 27 millions de dollars supplémentaires exécutés et clôturés imminemment, selon la société. Le financement sera déployé vers la pénétration du marché pour atteindre plus de 1 lakh pharmacies dans les 12 prochains mois. La capitale sera également utilisée pour développer davantage sa plate-forme «afin de fournir une gamme accrue de services aux praticiens de la santé et aux patients, créant ainsi un meilleur écosystème de soins de santé pour tous les Indiens». L’investissement s’inscrit dans le cadre de l’appel du secteur à notifier les règles de la e-pharmacie en Inde dès que possible, même si la plate-forme numérique s’est considérablement développée au cours de la période Covid pour fournir des médicaments et d’autres produits de santé essentiels aux clients.

PharmEasy a refusé de commenter plus de détails sur le dernier investissement.

La startup a accès à plus de 60 000 pharmacies physiques en Inde et à 4 000 médecins sur sa plateforme actuellement. La chaîne d’approvisionnement pharmaceutique en Inde compte environ 1 000 fabricants de produits pharmaceutiques, 55 000 distributeurs, sous-distributeurs et 800 000 pharmacies. «Ce système complexe rend difficile pour les pharmacies et les consommateurs finaux d’avoir accès à des médicaments authentiques, en temps opportun et au juste prix. Les plates-formes de soins de santé numériques d’API Holdings fournissent une solution numérique indispensable sur le marché de la santé très fragmenté et à croissance rapide en Inde », a déclaré la société.

Le secteur des technologies de la santé a connu sa consolidation majeure l’année dernière lorsque Reliance a acquis la pharmacie numérique Netmeds en août. En septembre, la Commission indienne de la concurrence (CCI) avait approuvé la fusion entre API Holdings et son rival Medlife. Selon un précédent dépôt de CCI, PharmEasy avait acquis 100 pour cent des actions de Medlife tandis que les promoteurs de cette dernière ont obtenu 19,95 pour cent de capital-actions en retour dans l’entreprise fusionnée. PharmEasy est directement en concurrence avec Netmeds, 1 mg, soutenu par Reliance. Le marché pharmaceutique en ligne indien avait une valeur marchande adressable totale d’environ 360 millions de dollars en 2019, tandis que le marché total de la médecine chronique adressable pour les pharmacies en ligne était d’environ 6 milliards de dollars, selon Statista. Ce montant atteindra probablement 10 milliards de dollars d’ici 2023.

