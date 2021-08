il pleut pour la première fois sur le sommet du Groenland

25/08/2021 à 08:04 CEST

Du jamais vu : le 14 de ce mois, il a plu pendant des heures au point culminant de la calotte glaciaire du Groenland, à 3 216 mètres d’altitude. Et la température de l’air est restée au-dessus de zéro pendant neuf heures. C’est la première fois depuis qu’il y a des records qu’il pleut à cet endroit, l’un des plus froids de la planète, avec des températures inférieures à zéro pratiquement toute l’année. Les scientifiques ont été stupéfaits par l’événement : la météo semble définitivement hors de contrôle.

C’était la troisième fois en moins d’une décennie que la station Summit de la National Science Foundation (NSF) enregistrait des températures au-dessus du point de congélation, du dégel et de la neige mouillée pendant trois jours. Mais il n’avait jamais plu auparavant.

Il n’y a pas eu de rapport précédent de pluie à cet endroit. Les précédents événements de fonte connus ne se sont produits qu’au cours des trois années suivantes : 1995, 2012 et 2019.

Avant ces événements, il n’y avait pas eu de fonte des carottes de glace depuis les années 1880. Les chercheurs pensent que ce fait est une indication claire du changement climatique.. Avec un facteur aggravant: le réchauffement climatique affecte beaucoup plus l’Arctique, où la température a augmenté de 2°C depuis 1880, soit le double de la moyenne mondiale.

Les données recueillies à la station Summit révèlent que les 14 et 15 de ce mois, il y a eu un fonte généralisée de la surface gelée et un événement pluvieux important le long de la côte sud-est s’étendant jusque dans la région du sommet du Groenland. Il a plu pratiquement tout le samedi 14.

Dégeler dans une zone de 872 000 kilomètres carrés

Dégeler dans une zone de 872 000 kilomètres carrésLa fonte est revenue à des niveaux modérés le 16 août. L’étendue du dégel a atteint une superficie de 872 000 kilomètres carrés le 14, tombant à 754 000 kilomètres carrés le 15 et 512 000 kilomètres carrés le 16. Rien qu’en 2012, plus d’une fonte de 800 000 kilomètres carrés de long événement avait été enregistré.

Les températures ont dépassé le point de congélation le 14 au Sommet à partir de 7h00 UTC. En même temps, il s’est mis à pleuvoir. Pendant les heures qui ont suivi, il a continué à pleuvoir et quelque chose de jamais vu auparavant a été observé : des gouttes d’eau sur les surfaces proches du camp, et même sur les fenêtres de la station, selon les chercheurs.

Vers 14 h UTC, la surface de la neige a commencé à former de fines couches de cristaux de glace alors que la pluie gèle sur la neige. Les vents soufflaient de 9,8 mètres du sud-ouest, avec un mélange de pluie glacée et non glacée.

Les températures ont atteint un maximum de 0,48°C à 10h40 UTC et n’est retombé sous le point de congélation que près de six heures plus tard. Ils ont continué à tomber pendant la nuit. Les températures à Summit n’ont plus atteint le point de fusion de l’eau les 15 et 16 de ce mois.

Un schéma de circulation d’air très similaire avait été enregistré fin juillet dernier. Une vague de chaleur qui a également causé avec événements de fonte importants, mais moins important que ce mois-ci. Et pas de pluie.

Air chaud et humide pendant plusieurs jours

Air chaud et humide pendant plusieurs joursLe dégel du 14 août a commencé lorsqu’un centre dépressionnaire modérément fort (987 millibars) s’est déplacé vers le nord-est à travers la baie d’Hudson en direction de l’île de Baffin.

Dans le même temps, la haute pression atmosphérique dans l’extrême sud du Groenland, dans le détroit de Danemark, a créé un fort gradient de pression dans le sud de la mer du Labrador et de la baie de Baffin, provoquant un fort vent de sud-ouest au nord-est et au sud-ouest du Groenland. Cet air chaud et humide a recouvert l’île pendant les jours suivants.. Ces conditions uniques ont conduit à une fonte élevée et grands volumes de ruissellement dans l’océan.

Ainsi, le 15, la masse de glace de surface perdue était sept fois plus élevée que la moyenne au milieu de ce mois.

Les experts expliquent qu’à cette période de l’année, il existe de vastes zones de glace nue dans une grande partie des zones côtières du sud-ouest et du nord du Groenland, sans capacité à absorber la fonte des neiges ou la pluie. Par conséquent, l’eau accumulée à la surface s’écoule vers le bas et finit par se retrouver dans l’océan.

Des températures au-dessus de zéro et des pluies se sont propagées au sud et à l’ouest du Groenland pendant trois jours. Les précipitations totales sur la calotte glaciaire groenlandaise étaient de 7 milliards de tonnes.

Les chercheurs sont convaincus que les précipitations enregistrées ces jours-là pas un événement isolé. Ils pensent que cela se répétera de plus en plus fréquemment. Ils soulignent qu’il est l’un des nombreux “drapeaux rouges & rdquor; du changement climatique. Et ils soulignent la nécessité de réduire d’urgence les émissions de gaz à effet de serre.

Site de référence : https://nsidc.org/greenland-today/2021/08/rain-at-the-summit-of-greenland/

Cela peut vous intéresser: Une vague de chaleur provoque une fonte massive au Groenland