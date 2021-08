il pourrait être le quatrième plus grand d’Espagne depuis 1961

20/08/2021 à 9h03 CEST

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (Miteco) veut évaluer « immédiatement & rdquor; dommages causés par l’incendie de Navalacruz et de Cepeda de la Mora (Ávila), afin de concevoir un plan d’action coordonné avec la Junta de Castilla y León. Le sinistre aurait pu être l’un des trois ou quatre plus étendus d’Espagne puisqu’il existe des records, selon les estimations du satellite Copernicus, qui a estimé la zone touchée à 22 000 hectares.

Le secrétaire d’État à l’Environnement de Miteco, Hugo Morán, a qualifié cet incendie de “catastrophe environnementale de premier niveau”.

Morán a indiqué que maintenant que le feu est considéré comme stabilisé, il est temps « d’évaluer l’étendue & rdquor; dommages et établir un plan d’action coordonné.

Il a rappelé que cet incendie s’ajoute à ceux enregistrés ces derniers mois dans la même zone, dans le bassin de l’Alberche, où se trouvent des captages de cette rivière pour l’approvisionnement des populations, ce qui nécessite « d’intervenir dans les plus brefs délais », a indiqué Efe.

Cette hâte est nécessaire pour éviter qu’avec l’arrivée de l’automne et les pluies de cette période de l’année, des problèmes de qualité de l’eau puissent être générés, a expliqué le secrétaire d’État à l’Environnement.

Pour un feu de voiture

Pour cette raison, Miteco étudie la possibilité de regrouper les différents dossiers incendie de la zone pour évaluer « immédiatement & rdquor; le dommage qui s’est produit.

La Confédération hydrographique du Tajo et la Direction générale de la biodiversité, des forêts et de la désertification de Miteco y travaillent après que la Junta de Castilla y León et la délégation gouvernementale de la Communauté autonome ont commencé à effectuer une “évaluation des dommages du premier niveau & rdquor ;.

Morán a remercié le travail des travailleurs des différentes administrations qui sont “au pied du feu & rdquor;, qui font un” travail inestimable & rdquor;.

Pour sa part, le délégué gouvernemental de Castilla y León, Javier Izquierdo, a détaillé que les près de 22.000 hectares touchés par l’incendie dans la province d’Ávila, selon la première mesure du satellite Copernicus, indiquent qu’il s’agit de l’un des trois o quatre plus grands en Espagne puisqu’il y a des records, qui ont commencé en 1961.

Le fait que l’incendie a été déclenché par « un acte aussi fortuit que le démarrage d’une voiture & rdquor; a conduit le délégué du gouvernement en Castille-et-León à demander à la société le « maximum de précaution & rdquor; quand quelqu’un se déplace à travers la campagne « soit pour le loisir, soit pour le travail & rdquor ;.

Izquierdo a souligné le « déploiement énorme & rdquor; des moyens techniques et humains de l’État dans cet incendie, avec plus de 400 personnes dont des membres de l’Unité militaire d’urgence (UME) et de Miteco, en plus de treize avions, dont quatre avions amphibies et deux hélicoptères de grande capacité, jusqu’à 4,5 tonnes d’eau.

Une zone protégée du Réseau Natura 2000

D’autre part, selon SEO / BirdLife, l’incendie d’Avila a dévasté une vaste zone de garrigues, de chênes verts, de pâturages et de forêts de pins, dont une partie est située dans la zone de conservation spéciale de la Sierra de la Paramera y la Serrota ( ZEC) , au sein du Réseau Natura 2000.

Il souligne également que sa proximité avec la Sierra de Gredos rend cette zone un “corridor écologique important & rdquor;, comptant également sur” une présence abondante de rapaces forestiers et rocheux & rdquor;, parmi lesquels se distinguent le vautour fauve, l’aigle royal, l’aigle de Bonelli, le faucon pèlerin et le hibou grand-duc.

De même, dans l’espace touché par cet incendie qui n’a pas encore été maîtrisé, il existe un « important & rdquor ; population reproductrice de milans noirs et royaux, ce dernier en danger d’extinction.

A cet égard, il rappelle que cette zone protégée du Réseau Natura 2000 se caractérise par être « un paysage modelé par l’action humaine, où le genêt occupe la majeure partie de son extension alternant avec des chênaies vertes, des zones rocheuses et des landes, qui ont été touchés par le feu, et où l’activité d’élevage extensif est fréquente et une ressource économique importante pour la région & rdquor ;.

De plus, la zone touchée par l’incendie présente « une grande richesse ornithologique & rdquor; en raison de sa proximité avec le massif de Gredos.

En ce sens, il souligne que des événements comme celui-ci « causent de graves dommages aux oiseaux qui se concentrent pour effectuer leur migration post-nuptiale, car ils devront dépenser plus d’énergie pour éviter la zone touchée par l’incendie et les colonnes de fumée. & rdquor; .

Compte tenu de la valeur des habitats touchés et des conséquences pour les espèces qui y vivent, SEO/BirdLife demande au ministère régional du Développement et de l’Environnement d’« assumer les objectifs de conservation de cette zone du réseau Natura 2000 et établir des programmes de restauration des habitats naturels touchés, empêchant l’utilisation de la zone pour des usages autres que ceux autorisés avant l’incendie & rdquor ;.

Conscient qu’après l’incendie d’Avila, la récupération de la terre à son état d’origine « prendra des années & rdquor;, Octavio Infante, responsable du programme SEO / BirdLife Space Conservation, souligne l’importance de « travailler sur le front de la restauration, étant donné l’importance de cet espace en tant que corridor écologique & rdquor ;.

“Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l’étendue de l’incendie et il faut prendre en compte tous les écosystèmes qui, bien qu’ils n’aient pas été dévastés par les flammes, seront indirectement touchés”, a-t-il soutenu, avant d’ajouter que la restauration de ce domaine « Cela devrait être une priorité, en appliquant les mesures nécessaires dès que possible & rdquor ;.

