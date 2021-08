Il pourrait y avoir un mystérieux deuxième événement Apple en septembre après le lancement de l’iPhone 13

La pénurie continue de puces et la variante delta continuent d’avoir un impact sur les événements et les opérations de lancement de produits dans le monde entier. Mais rien n’indique que la série iPhone 13 connaîtra des retards de lancement cette année. Apple a annoncé fin juillet 2020 que la conférence de presse de l’iPhone 12 serait retardée. À l’époque, Apple n’a pas mentionné de date, mais l’avertissement est venu lors d’un appel aux résultats. Apple a laissé entendre que la révélation de l’iPhone 12 ne se produirait pas en septembre, et c’est précisément ce qui s’est passé. Apple n’a fait aucune remarque similaire sur les retards de l’iPhone 13 cette année. Au contraire, de nombreuses fuites de l’iPhone 13 suggèrent qu’Apple a pris des mesures pour empêcher la production de l’iPhone 13 et les retards de lancement. Apple n’a pas encore annoncé son événement iPhone 13, mais un nouveau rapport indique que la société pourrait programmer plus d’une conférence de presse le mois prochain.

Apple a organisé trois événements virtuels consécutifs l’année dernière. En septembre, Apple a dévoilé les nouveaux iPad Air, Apple Watch Series SE et Watch SE. La série iPhone 12 est arrivée un mois plus tard aux côtés du Homepod mini en octobre. Apple a ensuite annoncé la puce M1 et les Mac alimentés par M1 lors d’un événement en novembre.

La série iPhone 13 n’est pas le seul nouveau produit Apple attendu cet automne. Les rumeurs disent qu’Apple dévoilera les AirPods 3 et Apple Watch Series 7 dans les prochains mois. Très probablement, Apple lancera ces appareils dépendants de l’iPhone aux côtés des nouveaux iPhones.

Apple devrait également dévoiler deux nouveaux modèles de MacBook Pro, les tout nouveaux iPad mini 6 et iPad 9 en 2021.

Événement iPhone 13 en septembre ?

Selon Digitimes (via MacRumors), Apple “organisera une série de conférences de lancement de produits en septembre”. Avoir plusieurs événements le même mois serait un programme très inhabituel pour Apple. Mais dans un monde où les événements technologiques sont encore principalement virtuels, cela peut arriver. La bonne nouvelle est que le rapport semble en outre suggérer que l’événement de lancement de l’iPhone 13 sera une affaire de septembre.

Cependant, il pourrait être plus logique pour Apple de diviser ses lancements de produits en événements distincts et de les étaler sur plusieurs semaines. De cette façon, chaque nouveau produit aurait son propre temps pour briller, plutôt que de rivaliser pour attirer l’attention avec d’autres produits Apple.

Quoi qu’il en soit, la série iPhone 13 est le lancement de nouveau produit le plus important d’Apple en 2021. Quel que soit le nombre d’événements de presse programmés par Apple cette année, l’annonce de l’iPhone 13 aura probablement lieu à la mi-septembre. Compte tenu de l’apparence de l’onde delta du coronavirus, tous les événements restants d’Apple cette année seront virtuels. Cela donne à Apple la liberté d’organiser autant de conférences de presse qu’il le souhaite et de les programmer comme bon lui semble avant la saison des achats chargée à venir.

Certaines estimations ont affirmé que la date réelle du lancement de l’iPhone 13 pourrait être le 14 septembre. Nous envisagerions alors une date de sortie de l’iPhone 13 le 24 septembre. Ces dates sont logiques compte tenu du playbook de lancement de l’iPhone pré-pandémique d’Apple. Mais rien n’est officiel tant qu’Apple n’annonce pas ses événements presse.