Il prétend être son flirt pour aller dans une chambre d’hôtel avec un tueur à gages et tabasser son ex à Saragosse

15/12/2021 à 14:44 CET

LMG

Planifiez une vengeance au point de se faire passer pour un flirt pour donner une raclée brutale à son ex-partenaire sentimental avec l’aide d’un tueur à gages. C’est ce qui s’est passé début novembre dans le hôtel Don Yo de Saragosse et dont l’enquête a permis à la Police nationale d’arrêter les deux responsables, une femme de 30 ans et un homme de 31 ans, espagnol et colombien, comme auteurs présumés d’un délit de blessure, d’intrusion et de dommages.

Les faits se sont déroulés vers 22h30, le 5 novembre, dans un hôtel central de la capitale aragonaise. Il parait, la victime de l’agression avait réservé une chambre dans l’hôtel du centre-ville pour prendre rendez-vous avec une femme qu’il avait rencontrée quelques jours auparavant via Instagram et cela s’est finalement avéré être un faux profil.

Au moment du rendez-vous, à la place de la jeune femme avec laquelle il pensait être sorti, est apparu son ex-compagne, avec qui il avait entretenu une relation sentimentale et à propos de laquelle J’avais déjà déposé une réclamation pour violence domestique.

Cette jeune fille de 30 ans a assisté au rendez-vous en compagnie d’un homme de 31 ans et ensemble, en l’intimidant avec un couteau, ils sont entrés dans la chambre, ordonnant à la victime de s’allonger sur le lit.Il a été menacé avec le couteau, avec lequel ils ont exercé une pression sur son cou.

Une fois couché dans son litLes deux personnes ont battu et frappé à plusieurs reprises la victime, qui a dénoncé qu’il en était venu à craindre pour sa vie.

En raison des coups et des dégâts causés à l’intérieur de l’unité, les bruits ont alerté le personnel de l’hôtel, c’est pourquoi les assaillants se sont précipités hors du bâtiment, laissant la victime allongée au sol.

Alertées par l’hôtel lui-même, plusieurs patrouilles de la Police nationale ont été mandatées et une fois sur les lieux elles ont porté secours à la victime et demandé la présence d’un médecin, devant être évacuées en ambulance à l’hôpital, où il a été admis pendant deux jours.

Fort des données fournies par la victime et par les agents intervenant, le Groupement de Police Judiciaire du Commissariat Central de Police a ouvert une enquête qui a abouti à l’arrestation des deux auteurs présumés de l’attentat dont le premier s’est matérialisé le lundi 13 et le deuxième le mardi 14 décembre.

Les deux détenus ont été conduits au tribunal d’instruction des gardes dans l’après-midi du mardi 14 décembre étant libéré après avoir été entendu en déclaration.