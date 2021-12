Il quittera l’Ajax « si un club convenable vient en hiver »

04/12/21 à 17:22 CET

Nicolas Tagliafico, qui a un contrat avec l’Ajax jusqu’en 2023, a prévenu aujourd’hui qu’il quittera l’équipe d’Amsterdam « si un club vient en hiver qui lui convient ».

L’ancien Independiente a débuté quatre matchs cette saison. « Évidemment, je n’aimerais pas partir comme ça, parce que j’ai essayé de tout donner pendant ces trois ans et partir sans jouer et avoir l’impression que ce n’est pas bien », a-t-il expliqué à la chaîne néerlandaise NOS.

« C’est la première fois que je ne joue pas comme ça de toute ma carrière et au début c’était très dur & rdquor;a ajouté l’Argentin, qui était le titulaire incontesté lors de ses trois premières années à l’Ajax.

Le footballeur a assuré qu’il n’avait parlé qu’une seule fois avec l’entraîneur Erik ten Hag de son remplacement. «Dès le début, il a imaginé que j’allais y aller sur le marché (d’été) précédent. Lorsque la saison a commencé, le groupe était déjà un peu formé, il a donc recommandé à l’arrière latéral « qu’il reparte de zéro ».

D’un autre côté, l’Argentin a recommandé au sélectionneur néerlandais « de parler un peu plus encore avec les joueurs qui ne jouent pas & rdquor;.

Malgré le remplacement, il a assuré qu’il se sentait bien à Amsterdam. « Je crois que les expériences négatives doivent être vécues et elles nous font apprendre et grandir en tant que personnes », a-t-il commenté.

L’entraîneur de l’Ajax a répondu aux déclarations du joueur et, dans une interview au magazine « Voetbal International », il a dit comprendre « pourquoi Tagliafico est déçu ».

« Il a également vu que des joueurs comme Daley Blind et Lisandro Martínez se débrouillent très bien », a déclaré Ten Hag, qui a assuré que l’arrière latéral argentin gère bien sa situation. « C’est un professionnel et il m’a demandé : ‘Comment puis-je aider l’équipe ?’

«Au début, il y avait principalement douze ou treize joueurs qui faisaient tout et le reste correspondait assez bien à leur rôle. Aujourd’hui, je dois décevoir les footballeurs qui jouent depuis des années & rdquor;, a ajouté le sélectionneur.

Tagliafico a un contrat avec l’Ajax jusqu’en 2023, bien que l’accord comprenne l’engagement de l’équipe à ouvrir la porte au footballeur si un autre club propose une offre attrayante pour toutes les parties.

L’ailier a assuré que ses ambitions à moyen et long terme sont « de continuer à remporter des titres, en jouant en Europe le plus d’années possible & rdquor; et, après avoir raccroché ses bottines, « soyez coach & rdquor ;.