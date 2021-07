“Il rentre en Italie où le football est mieux développé”, affirme l’ambassadeur de Rome

Raffaele Trombetta a déclaré qu’il rentrait à la maison… en Italie (Photo: .)

« Le football revient à la maison » – vous avez probablement entendu cela environ 1 000 fois ou plus depuis le début de l’Euro.

C’est devenu un slogan national non officiel, crié dans les pubs et dans les rues.

L’ambassadeur d’Italie au Royaume-Uni a clairement pris cela en compte – mais ne tient pas à se ranger derrière ce sentiment (ce qui est compréhensible, nous supposons).

Raffaele Trombetta a déclaré que le football reviendrait à la maison… si l’Italie gagne.

Son pays remportera la finale de l’Euro 2020 2-1, a prédit l’ambassadeur au Royaume-Uni.

Cela signifierait un retour aux sources en Italie, car le jeu s’y est mieux développé qu’en Angleterre et ils ont remporté plus de trophées internationaux, a-t-il affirmé.

Un fan de l’Italie brandit un drapeau avec les mots “It’s Coming Rome” avant la finale au stade de Wembley (Photo: .)

Bien sûr, tout était de bonne humeur et il a reconnu le rôle particulier de l’Angleterre dans le développement du jeu – suggérant que le football avait peut-être plusieurs foyers.

L’ambassadeur, qui sera à Wembley, a déclaré à Times Radio que si le football a été inventé par les Anglais, “il rentre aussi à la maison si nous gagnons, car après tout, vous savez, nous avons dans notre palmarès, comme on dit, quatre Coupes du monde , déjà une autre coupe d’Europe.

“Donc de ce point de vue, même si vous avez commencé en Angleterre, peut-être que cela s’est mieux développé dans d’autres pays, dont le mien”.

Dans une interview avec Tom Newton Dunn et Isabel Hardman de Times Radio, M. Trombetta a admis que l’équipe d’Angleterre avait des “joueurs très rapides” et a félicité Raheem Sterling comme étant “le meilleur” de l’équipe.

Il a ajouté: “Il a été assez impressionnant, je dirais tout au long du championnat, tous les différents matchs auxquels il a joué.”



Deux supporters italiens montrent des visages peints alors qu’ils rejoignent d’autres à l’extérieur du stade de Wembley (Photo: AP)

L’ambassadeur a également critiqué les Britanniques pour avoir mis de l’ananas sur la pizza, plaisantant en disant que “ce n’est certainement pas une façon napolitaine, ni même italienne de préparer et de manger la pizza”.

M. Trombetta a déclaré que si les deux finalistes de l’Euro ont été particulièrement touchés par la pandémie, le sport a offert un « coup de pouce » au moral.

“C’est bien d’avoir des choses positives, vous savez, à espérer”, a-t-il déclaré.

«Être en finale et dans la bulle de la victoire, alors… est un regain d’optimisme, vous savez, pour le pays, qui ne durera pas éternellement bien sûr. Cela durera quelques semaines, quelques mois. Mais c’est toujours une bonne chose à avoir.

M. Trombetta a également déclaré à Trevor Phillips On Sky News que l’Italie triompherait 2-1 : ” Il est toujours important de gagner un match important. Nous avons une certaine expérience là-bas.

«Bien sûr, il y a beaucoup d’intérêt, d’attente, de célébration et d’excitation. Nous voulons le célébrer avec nos amis anglais en Angleterre et en Italie.’

Il a déclaré qu’il pensait que le manager de l’équipe italienne, Roberto Mancini, avait profité de son séjour à Manchester City et que cela avait eu un “effet positif” sur lui.

« L’expérience de Mancini en Angleterre l’a aidé. Vous tirez le meilleur parti des différentes expériences de votre carrière.

