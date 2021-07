Il reste 5 places pour le British Open et 21 Espagnols y aspirent

Il reste neuf jours jusqu’à ce qu’il commence dans le Royal Saint-Georges, dans Sandwich (Angleterre) les 149e British Open, dernier Grand Chelem 2021. Rappelons qu’en 2020 il a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19 et que la dernière édition disputée était dans le Royal Portrush (Irlande du Nord), en 2019, avec la victoire de l’Irlandais Shane Lowry.

Ainsi, un peu plus d’une semaine après le début de l’Open, il ne reste plus que cinq places à pourvoir qui seront distribuées ce dimanche, trois à l’Open d’Écosse qui se jouera à partir de ce jeudi à North Berwick, et auquel aspirent 21 golfeurs espagnols (aux trois premiers qui ont passé le cut et ne sont pas déjà dispensés), autre au premier qui a passé la coupe et n’est pas exempté dans Le Vaudreuil du Tournée du défi, et la cinquième et dernier au premier du top 5 qui n’est pas exempté dans le John Deere Classique du PGA Tour.

Les Espagnols qui aspirent à ces places concourent au Scottish et au Challenge. À North Berwick, il se battra pour eux Pablo Larrazábal, Adrián Otaegui, Adri Arnaus, Nacho Elvira, Álvaro Quirós et Sebastián García Rodríguez. Le reste jusqu’à 21 sur le Challenge Tour : Santi Tarrío, Emilio Cuartero, Samuel del Val, Scott Fernández, Alfredo García Heredia, Eduard Rousaud, Mario Beltrán, José Luis Adarraga, Javier Sainz, Jordi García del Moral, David Borda, Iván Cantero , Lucas Vacarisas et Borja Virto.

Les Espagnols déjà exemptés par d’autres critères pour les Britanniques sont : Jon Rahm, Sergio García, Rafa Cabrera, Jorge Campillo et Gonzalo Fernández Castaño.