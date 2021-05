“Il reste encore à atteindre 100% de mon potentiel chez Ferrari”

05/04/2021

Carlos Sainz arrive avec beaucoup d’enthousiasme pour le Grand Prix «à domicile» le week-end du 8 au 9 mai et en a profité pour parler lors de l’événement télématique de sa marraine Estrella Galicia 0,0 du début de sa saison. Le Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelone est l’un des événements les plus attendus où le pilote Ferrari a réalisé le plus de points et son objectif n’est autre que «de maintenir cette bonne statistique et cette bonne note». Carlos Sainz a assuré que c’est un Grand Prix où il peut beaucoup profiter bien qu’il regrette le manque de public dans les tribunes.

Oui ok Carlos Il assure que dans les courses organisées jusqu’à présent, il a pris des risques avec sa voiture, à Barcelone, il aura cette motivation supplémentaire pour être encore plus audacieux. «La prochaine fois, nous devrons prendre de nouvelles données, voir comment le circuit a changé et à partir de là voir quel genre de course nous attend. Je n’exclurais pas un dépassement, je pense que cela peut être un grand prix très intéressant& rdquor; souligna le Madrilène.

Carlos a encore peu de courses avec la Ferrari et concernant son adaptation à la voiture, il a assuré qu’il devait encore apprendre à manier la voiture dans certaines situations et qu’il était sur la courbe d’apprentissage pour atteindre «cent pour cent». le potentiel qu’il peut donner en tant que pilote pour l’équipe italienne, mais, pour lui, être chez Ferrari, c’est profiter et réaliser votre rêve.

En route vers le podium, il ne sait pas exactement quand il arrivera mais il est convaincu que “L’équipe a montré qu’elle avait fait un pas en avant très important, nous sommes revenus sur la bonne voie & rdquor;. L’Espagnol a affirmé que les podiums arriveraient avec un peu de temps et avec le changement de règlement en 2022 mais a révélé que s’il voit une opportunité de podium cette saison, il la combattra comme il l’a «toujours combattu». Si algo es cierto es que Sainz es un piloto meticuloso y trabajador, y él mismo ha confirmado que está invirtiendo horas extra en analizar la telemetría y los datos para ver dónde mejorar, ya que actualmente se encuentra un paso por detrás sobre donde le gustaría realmente être.

Les courses au format sprint le samedi qui atteignent trois circuits cette année sont une grande motivation pour Sainz: «Ce seront des courses courtes d’environ 20 à 30 tours sans arrêt, puis ce sera tout le départ, les premiers tours et une course même rythme. élevé sans avoir à garder autant de pneus. J’en ai envie, cela me semble une expérience curieuse qui vaut la peine d’être essayée en cette année de impasse c’est maintenant en F1 avant le changement de règlement. Nous verrons comment cela fonctionne, si cela ne fonctionne pas, nous pouvons toujours revenir en arrière, et si cela fonctionne, nous verrons ce que nous pouvons continuer à faire pour offrir un meilleur spectacle à tous les fans. & Rdquor;

Le madrilène a également profité de la défense des critiques envers Fernando Alonso affirmant que «les gens ne réalisent pas à quel point la Formule 1 est difficile et compétitive aujourd’hui & rdquor; et a salué le retour de l’Asturien à Portimao. Il a également souligné le début de saison du champion du monde actuel et à quel point il était surpris par «la facilité avec laquelle Hamilton a dépassé Verstappen et Bottas. Pour dépasser en Formule 1 aujourd’hui comme ça, il fallait aller beaucoup plus vite et avoir fait quelque chose de spécial », a-t-il déclaré.

Enfin, face à l’inquiétude des amateurs de F1 face à la rumeur d’abandon des circuits européens, Sainz a assuré que «le cœur de la F1 est toujours en Europe, sur des circuits old-school comme Spa, Barcelone ou Silverstone& rdquor; et souhaite qu’ils restent sur le calendrier.