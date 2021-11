Il reste encore un long chemin à parcourir pour créer un environnement inclusif pour les employés transgenres

Les adultes transgenres sont deux fois plus susceptibles que les adultes cisgenres d’être au chômage

De nombreuses organisations à travers le monde ont commencé à travailler activement sur la diversité et l’inclusivité. Malgré une prise de conscience croissante, les employeurs ont encore un long chemin à parcourir pour que les employés transgenres se sentent en sécurité et valorisés au travail. Selon une étude McKinsey sur le lieu de travail, centrée sur les États-Unis, plus de 50 % des employés transgenres ne sont pas à l’aise d’être au travail. En conséquence, ils ont tendance à se limiter à certaines industries, notamment en raison de problèmes de sécurité. De plus, environ 66% (deux tiers) préfèrent rester au placard dans les interactions professionnelles en dehors de leur propre entreprise.

Les résultats ont également révélé que les adultes transgenres sont deux fois plus susceptibles que les adultes cisgenres d’être au chômage. Même lorsqu’ils ont un emploi, ils sont confrontés au problème de l’écart salarial, car les employés cisgenres gagnent 32 % d’argent de plus par an que les employés transgenres, même si ces derniers ont un niveau d’éducation égal ou supérieur.

« J’ai décidé il y a quelque temps que je continuerais de travailler jusqu’à ce que je puisse prendre ma retraite », explique un employé d’une usine de fabrication. Le but est de ne pas être complètement à l’extérieur, c’est juste de ne pas me sentir en danger comme je l’ai fait dans mon emploi précédent. Je peux survivre en étant enfermé pour le moment », a déclaré un ouvrier d’une usine de fabrication, cité dans le rapport McKinsey.

Les employés transgenres sont susceptibles de se sentir beaucoup moins soutenus sur le lieu de travail que leurs collègues cisgenres, ce qui peut développer un sentiment d’aliénation et d’insécurité parmi eux. Comme beaucoup d’entre eux ont plus de mal à comprendre la culture et les avantages du lieu de travail, il leur devient plus difficile d’obtenir une promotion.

La création d’un lieu de travail inclusif pour les transgenres peut profiter à tous. Selon le rapport, l’augmentation de l’emploi et de l’équité salariale pour les personnes transgenres peut entraîner des dépenses de consommation supplémentaires de 12 milliards de dollars. De plus, un environnement inclusif peut apporter un plus grand sentiment d’engagement parmi les employés.

« Pour élaborer des politiques plus inclusives pour les employés transgenres, il est important de comprendre les obstacles auxquels les personnes transgenres sont confrontées non seulement sur le lieu de travail, mais également en dehors de celui-ci. Pour commencer, l’expérience transgenre est souvent effacée ou ignorée parce que les gens n’ont tout simplement pas le vocabulaire pour en parler ou ont peur d’offenser en comprenant mal les mots qu’ils connaissent », a déclaré McKinsey dans un article de blog.

Lire aussi : Comment l’Inde prend le contrôle de l’économie des concerts sur la scène mondiale

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.