Il reste encore un mois, mais ces offres Amazon semblent provenir du Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Comme chaque semaine nous vous apportons quelques les meilleures offres que vous pouvez trouver ce week-end sur Amazon. Les prix des produits technologiques ont tellement baissé qu’il semble incroyable que nous ne soyons pas déjà au Black Friday.

Ces offres sont particulièrement intéressantes en raison de leurs prix, mais aussi parce qu’étant si proches de dates aussi importantes que Noël, elles peuvent vous intéresser pour anticiper vos achats de fin d’année.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Vous pouvez obtenir toutes ces offres pendant ce week-end sur Amazon. Même s’ils devraient tous tenir jusqu’à dimanche prochain, c’est quelque chose que nous ne pouvons assurer. Donc, si vous êtes intéressé par l’un de ces produits, c’est une bonne idée de vous dépêcher et de les acheter dès que possible.

N’oubliez pas que si vous vous inscrivez sur Amazon, vous pouvez les avoir avec une livraison gratuite et rapide. Prime est gratuit pendant 30 jours et il n’y a ni engagement ni permanence.

Si vous êtes étudiant, inscrivez-vous à Prime Student car vous aurez Essai gratuit de 3 mois et un abonnement annuel avec 50% de réduction.

iPhone 12 Pro

999 € sur Amazon

Le modèle de la génération précédente est toujours une bonne idée, d’abord parce qu’il est moins cher, mais aussi parce qu’il a des caractéristiques si similaires au nouveau modèle que, dans de nombreux cas, cela n’en vaut pas la peine.

C’est ce qui se passe avec cet iPhone 12 Pro, un smartphone très puissant, doté de caméras spectaculaires et qui coûte actuellement 999 euros sur Amazon en réponse à l’offre MediaMarkt.

PETIT F3

289,99 € sur Amazon

Pour les fans de mobiles bons et pas chers, et oui, beaux aussi, ce POCO F3 est en vente sur Amazon ces jours-ci.

Un mobile avec un grand Écran 6,67 pouces Full HD+ et avec un rafraîchissement de 120 Hz, en plus d’avoir le puissant Processeur Snapdragon 870 compatible avec les réseaux 5G, un Appareil photo 48 mégapixels, grand angle 8MP. et une télémacro de 5 Mpx.

Vous pouvez déjà l’obtenir pour 289,99 euros avec 128 Go de stockage en bleu.

Xiaomi Mi 11i 5G

499,99 € sur Amazon

Un autre de ces mobiles qui a beaucoup fait parler de Xiaomi est ce Xiaomi Mi 11i 5G. C’est un mobile haut de gamme rond avec le meilleur du meilleur et un prix raisonnable.

En ce moment, il coûte 499 euros sur Amazon. Pour ce prix, vous obtenez un mobile avec le puissant Processeur Snapdragon 888, le meilleur que vous puissiez obtenir en ce moment.

Il a un Écran Super AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Pour mettre en valeur son appareil photo 108 mégapixels, grand angle 8 Mpx. et télémacro 5 Mpx.

Il ne manque de rien, même d’une batterie de 4 520 mAh avec charge rapide 33W, NFC ou WiFi 6.

10.2 « iPad (2021)

529 € sur Amazon

La première vente officielle du nouvel iPad « normal » est déjà arrivée, celui avec un écran de 10,2 pouces et cette fois avec une capacité de 256 Go, le modèle avec la plus grande capacité cette année.

Le prix de cet iPad a baissé de 20 euros, mais étant un produit si nouveau, quelques semaines seulement après qu’Apple l’a mis en vente, c’est le meilleur prix que vous trouverez depuis longtemps.

Il peut désormais être acheté pour 529 euros avec la livraison gratuite.

Montre Huawei GT2 Sport + FreeBuds 4i

129 € sur Amazon

Une bonne affaire en pleine règle. Il s’agit de la combinaison de la montre intelligente Huawei Watch GT 2 Sport de 46 mm avec écran tactile de 1,39 pouce, GPS, reconnaissance sportive et capteurs de fréquence cardiaque de niveau d’oxygène dans le sang.

A cette montre, il faut ajouter le casque antibruit actif Huawei FreeBuds 4i. Tout cela pour seulement 129 euros pour une durée limitée.

Huawei Bande 6

39 € sur Amazon

Huawei Band 6 est un bracelet d’activité parfait pour ceux qui veulent savoir combien de pas ils font par jour et suivre certains sports.

Contrairement à d’autres bracelets d’activité, celui-ci dispose d’un écran couleur beaucoup plus grand, d’une excellente autonomie de 2 semaines, d’une précision lors de la mesure du sport et de capteurs intégrés de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang.

Il est abaissé à 39 euros sur Amazon ces jours-ci.

Kindle d’Amazon

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétroéclairé.

Le lecteur d’ebook le plus célèbre au monde, Kindle d’Amazon, est déjà réduit dans un curieux mouvement à un mois du Black Friday.

Cette liseuse ebook dispose d’un écran tactile de 6 pouces avec éclairage avant réglable et qui est extrêmement léger pour pouvoir lire d’une seule main, il est parfait pour lire pendant des heures.

Il dispose de 8 Go de stockage pour des centaines de livres, ainsi que d’une connexion Wi-Fi pour télécharger des livres directement depuis la librairie Amazon ou obtenir des millions de livres gratuits en vous abonnant à Amazon Kindle Unlimited.

Vous pouvez le trouver pour 74,99 euros sur Amazon pendant quelques jours. Bientôt, il coûtera à nouveau 89,99 euros.

Razer Kishi

59,99 € sur Amazon

Si vous avez un mobile Android et que vous aimez jouer sur votre téléphone, vous avez de la chance car vous pouvez désormais vous procurer l’une des meilleures manettes pour mobiles Android du moment.

Razer Kishi est une manette qui transforme votre mobile en une sorte de Nintendo Switch. Il fonctionne exclusivement avec les mobiles dotés d’une connexion USB-C et n’a pas besoin d’être rechargé.

Il vous offrira une meilleure prise en main et tous les boutons dont vous pourriez avoir besoin pour mieux jouer à vos jeux préférés.

Sur Amazon, son prix est passé de 30 euros à 59,99 euros.

Amazon Echo Show 8

64,99 € sur Amazon

Si vous aimez avoir un haut-parleur avec Alexa dans votre maison parce qu’il vous aide au quotidien, alors vous adorerez avoir un Amazon Echo Show 8.

C’est un haut-parleur intelligent avec un écran de 8 pouces et une excellente qualité audio. Non seulement vous disposez de toute la puissance d’Alexa, mais il vous montrera également des informations visuelles. Mais vous pouvez également l’utiliser pour regarder des vidéos, des recettes étape par étape, des informations météorologiques, des routes et bien plus encore.

Vous pouvez même passer des appels vidéo entre les utilisateurs d’Echo Show ou avec Skype.

Cette première génération ne coûte déjà que 64,99 euros sur Amazon.

iRobot Roomba e6192

299 € sur Amazon

Offre exclusive Amazon pour une durée limitée. Ce robot aspirateur iRobot Roomba e6192 a baissé de prix à 200 euros, c’est donc à l’un de ses prix minimum historiques et c’est l’une des vraies bonnes affaires que vous pouvez trouver de nos jours.

Ce robot aspirateur dispose d’une connexion WiFi et d’une intégration avec Alexa et l’assistant Google et/ou Google Home. Il a une grande puissance d’aspiration et une autonomie de 90 minutes.

Il dispose d’un réservoir de 600 ml et du système de navigation intelligent iAdapt 1.0. Depuis son application, vous pouvez lui dire de se rendre à un endroit spécifique de votre maison pour le nettoyer.

Vous pouvez le trouver pour 299 euros sur Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.