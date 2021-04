il reste moins de 40 exemplaires

22/04/2021 à 9h32 CEST

Les cétacés sont toujours en danger en Espagne et en Europe, malgré les réglementations existantes et malgré les déclarations politiques continues en faveur de ces espèces. Il suffit d’un chiffre: seulement entre 2010 et 2020, plus de 50000 baleines, dauphins et marsouins ont été tués par le Groenland, l’Islande, la Norvège et les îles Féroé. De plus, les orques de Gibraltar sont dans une situation critique.

Ces chiffres, publiés par l’entité Ocean Care dans son rapport «Sous pression. La nécessité de protéger les baleines et les dauphins dans les eaux européennes »révèle une réalité inquiétante. La variété des menaces qui menacent ces mammifères marins est énorme: pêche (délibérée et accidentelle), pollution de la mer par des produits chimiques ou plastiques, bruit sous-marin, collisions avec des navires et changement climatique, entre autres.

Un exemple de cette situation est le population d’épaulardsOrcinus orca. Il a récemment été reconnu par les scientifiques comme un groupe différencié, en raison des caractéristiques spécifiques que ces individus ont développées. À l’heure actuelle, il reste moins de 40 spécimens, ce qui conduit cette population à une disparition précoce si elle n’est pas traitée rapidement.

En fait, dès qu’il a été vérifié que ces orques de Gibraltar forment un groupe avec ses propres caractéristiques (par exemple, dans la façon dont elles communiquent, qui est différente de celle des autres orques de la même espèce), elle était déjà classée en critique en danger.

«Nous pourrions finir par perdre à jamais cette population, qui d’ailleurs n’est pas une espèce abondante en Méditerranée», déclare le porte-parole d’Ocean Care Carlos Bravo, qui attribue cette situation à la pression que la pêche exerce sur les orques, leur principal ennemi.

«Mais il y a aussi d’autres facteurs qui les menacent, comme le trafic maritime qui est enregistré dans un endroit avec une telle intensité de navires », ajoute-t-il. Ce fait augmente considérablement le risque de collision et de bruit sous-marin, ainsi que les déversements de produits chimiques.

Les 40 spécimens qui, tout au plus, restent dans le détroit de Gibraltar sont déjà autour de ce que les scientifiques considèrent comme la population minimale viable, c’est-à-dire le seuil en dessous duquel une espèce entre «Spirale d’extinction & rdquor;, ce qui se produit «lorsque de moins en moins de nouveaux individus sont ajoutés & rdquor; qui permettent d’assurer la continuité d’une certaine population.

«Les épaulards de Gibraltar sont les mêmes espèces que ceux des autres régions, mais ils ont développé une sorte de« culture »et de langue qui leur sont propres et différentes de celles des autres épaulards», dit Bravo.

Des milliers de cétacés meurent chaque année

Ocean Care affirme que le problème pour tous les cétacés européens réside dans la juxtaposition de différentes menaces. L’une d’elles est accidentelle, c’est-à-dire les prises non désirées lors des opérations de pêche. «Des milliers de cétacés sont tués chaque année dans des filets de pêche légaux et illégaux dans toutes les eaux européennes», déclare le rapport «Under Pressure» qui vient de paraître.

L’affaire de chaluts, «qui peuvent faire des kilomètres de long ils capturent toutes sortes d’espèces, sans distinction & rdquor; et, en outre, les engins de pêche abandonnés au fond de la mer “continuent de pêcher pendant des décennies, leur causant une mort lente et douloureuse”, explique l’organisation.

L’entité appelle à un accord mondial pour réduire drastiquement la quantité de plastiques qui se retrouvent dans les mers, en particulier en Méditerranée, qui est désormais officiellement devenue une “zone de grande accumulation”, car il existe une quantité comparable de microplastique et de plancton, ce qui cause de graves dommages à la faune marine.

De même, le rapport met en évidence «Les avantages & rdquor; qui portent le Les aires marines protégées pour la conservation des cétacés, mais prévient qu’il est nécessaire de bien choisir leur emplacement afin qu’ils servent vraiment à protéger ces espèces de mammifères, ce qui, assure le document, ne se produit pas toujours.

«Bien qu’il fasse l’objet de cadres juridiques complets et avancés et qu’il soit parmi les espèces sauvages les plus protégées« sur papier », il est nécessaire de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur», ajoute Ocean Care.

Propositions pour sauvegarder les cétacés européens:

-Dicter des lois qui donnent aux cétacés niveau de protection maximal.

-Toutes les aires marines protégées doivent avoir un plan de gestion efficace.

–Interdire la capture délibéré de toutes les espèces de cétacés dans les pays européens.

-Interdire Arts de la pêche qui causent une mortalité importante des cétacés.

-Interdire les activités de extraction de pétrole et de gaz dans les eaux européennes.

-Limiter le vitesse de navigation sur les navires pour réduire la gravité des collisions sous-marines et du bruit.

-Adopter un traité mondial sur les plastiques pour arrêter son rejet dans la mer.

-Réglementer la excursions d’observation des cétacés pour éviter l’inconfort des animaux.

Cela peut vous intéresser: Bruit sous-marin: une autre menace pour la vie dans les océans

Cela peut vous intéresser: Le monde a perdu 71% de ses requins depuis 1970 à cause de la surpêche