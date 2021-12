« Il s’agit de Donald Trump »: Mark Meadows répond au vote du 6 janvier recommandant des accusations criminelles

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a répondu lundi soir au vote du comité restreint de la Chambre pour recommander des poursuites pour outrage au Congrès après avoir refusé de témoigner devant le panel.

« C’est décevant, mais pas surprenant », a déclaré Meadows à Sean Hannity. « Soyons clairs à ce sujet, il ne s’agit pas de moi, de me mépriser. Il ne s’agit même pas de rendre le Capitole plus sûr. Nous l’avons vu par les fuites sélectives qui se produisent actuellement. Il s’agit de Donald Trump et de en fait encore une fois après lui. »

L’AVOCAT DE MEADOWS DIT QU’UNE CHARGE D’OUTRAGE SERAIT « MANIFESTEMENT INJUSTE »

Les sept démocrates et deux républicains enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain ont voté 9-0 en faveur d’aller de l’avant avec le processus de tenue de Meadows pour outrage au Congrès, qui sera suivi d’un vote en commission des règles mardi matin. Un vote en plénière sur la mesure pourrait intervenir le même jour.

« Il y a une très forte probabilité qu’ils me renvoient pour outrage criminel au ministère de la Justice », a déclaré Meadows, arguant que l’enquête s’est avérée de nature politique et « n’est pas basée sur un objectif législatif ».

Les représentants américains Bennie Thompson (D-MS) et Liz Cheney (R-WY), coprésidents du comité restreint du 6 janvier, témoignent devant le House Committee on Rules au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 2 décembre 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

Meadows, un ancien membre du Congrès de Caroline du Nord qui a été président du House Freedom Caucus, coopérait auparavant avec l’enquête du comité sur les événements entourant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Il a ensuite cessé de travailler avec les enquêteurs et les poursuit maintenant.

« Je peux dire que lorsque vous regardez la composante criminelle de l’intention, il n’y a jamais eu d’intention de ma part », a déclaré Meadows. « J’ai essayé de partager des informations non privilégiées mais vraiment, le privilège exécutif que Donald Trump a revendiqué ne m’appartient pas à renoncer, ce n’est pas au Congrès de faire signe et c’est pourquoi nous avons intenté une action en justice pour, espérons-le, faire peser les tribunaux – espérons-le ils vont peser.

Le président du comité du 6 janvier, Bennie Thompson, D-Miss., a écrit dans un rapport de 51 pages publié dimanche que Meadows était en contact avec au moins certains des particuliers qui ont planifié et organisé un rassemblement le 6 janvier, dont l’un aurait pu avoir a fait part à M. Meadows de préoccupations en matière de sécurité au sujet des événements du 6 janvier.

Le rapport accuse également Meadows d’avoir utilisé son téléphone portable personnel pour discuter du rassemblement dans les jours précédant le 6 janvier.

PHOTO DE DOSSIER: Mark Meadows en tant que chef de cabinet de la Maison Blanche. REUTERS/Al Drago/Fichier Image/Fichier Photo (REUTERS/Al Drago/Fichier Image/Fichier Photo)

« Ils veulent parler de la partie qui correspond à leur récit », a déclaré Meadows à Hannity, « et ce que nous savons, c’est que dans l’une des choses qui ressort de plus en plus clairement chaque jour, c’est que tout le monde a condamné ce qui s’est passé dans termes de la brèche de sécurité sur la capitale le 6 janvier. »

Une lettre de lundi de l’avocat de Meadows, George Terwilliger, a fait valoir que le renvoi de Meadows pour outrage nuirait à l’institution de la présidence en piétinant la séparation des pouvoirs, ce qui pourrait rendre les futurs conseillers présidentiels réticents à offrir au président leurs conseils complets et honnêtes sur les décisions clés. .

Le Comité du 6 janvier, cependant, affirme agressivement ce qu’il prétend être ses pouvoirs constitutionnels de surveillance et d’enquête. Thompson et le membre du classement Liz Cheney, R-Wyo., ont déclaré la semaine dernière que les revendications de privilège de Meadows ne s’étendaient pas à une grande partie de ce dont il discuterait avec le comité.

Meadows est le dernier conseiller de Trump à faire face à la colère juridique du comité du 6 janvier. En novembre, un grand jury fédéral a inculpé l’ancien conseiller principal de Trump, Steve Bannon, de deux chefs d’outrage au Congrès. Le comité a également renvoyé Jeffrey Clark, ancien responsable du Trump DOJ, au ministère de la Justice pour outrage au Congrès.

« De toute évidence, il existe un récit politique qui se concentre vraiment sur Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis et malheureusement, lorsque nous regardons ce qui doit être accompli, je ne suis pas sûr que ce comité soit mis en place pour le faire », dit Meadows.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait l’intention de répondre au vote de la Chambre, Meadows a déclaré: « J’espère que le tribunal pèsera ».

Mais, a-t-il ajouté, « si nous regardons les hauts fonctionnaires, les chefs d’état-major les obligeant à venir témoigner et ce que nous voyons maintenant, il y a beaucoup de jurisprudence et d’avis juridiques et la loi qui suggèrent que ce n’est pas quelque chose qui devrait être du ressort du Congrès. »