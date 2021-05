Il s’agit de la conception finale du Galaxy Z Fold 3, dit le leaker – .

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont les prochains téléphones pliables de Samsung, qui devraient être lancés dès juillet. Les téléphones remplaceront le Galaxy Note 21, que Samsung a décidé de sauter cette année. La raison officielle est la pénurie de puces qui affecte actuellement diverses industries. Mais les rapports précédant la crise des composants suggéraient que Samsung souhaitait quand même interrompre la série Note. L’absence de rumeurs sur la Note 21 était une preuve supplémentaire que Samsung ne fabriquerait pas le téléphone cette année. En comparaison, la vitesse à laquelle les rumeurs pliables de Samsung chutent commence à culminer, en particulier après la fuite la plus récente.

Quelqu’un a mis la main sur de prétendus supports marketing pour le Fold 3 et le Flip 3, partageant la conception et les spécifications clés des deux téléphones. La fuite a pratiquement confirmé de nombreuses rumeurs récentes sur les Fold 3 et Flip 3, y compris quelques détails passionnants sur les téléphones pliables de Samsung 2021. L’un d’eux concerne l’écran Fold 3, qui devrait être le premier écran Samsung avec une caméra sous-écran. Les fuites n’offraient pas d’images de haute qualité du prétendu design du Fold 3, mais un leaker nous donne une idée de ce à quoi ressemblera l’écran principal du Fold 3.

Les documents divulgués ont montré que le Galaxy Z Fold 3 serait le premier pliable avec la technologie UDC (Under Display Camera), comme le montre le tweet ci-dessous:

Samsung a augmenté la résolution des caméras selfie sur le Galaxy Z Fold 3 pour conserver la netteté. De plus, Samsung mentionnant que le Z Fold 3 est le premier pliable avec une caméra Under Display, cela confirme que le Z Flip 3 aura une caméra selfie traditionnelle avec perforation.

Samsung ne manquera pas l’occasion de se vanter de cette réalisation lors de la conférence de presse Unpacked, et cette présentation divulguée semble le confirmer. L’image ci-dessus nous donne un aperçu de l’écran pliable du Fold 3, mais on ne sait pas où la caméra selfie sera placée.

La caméra de perforation interne du Fold 2 est décentrée, comme illustré ci-dessous. Mais c’est parce que Samsung ne peut pas placer l’appareil photo au milieu d’un écran pliable, où se trouve le mécanisme de charnière. La caméra selfie du Fold 2 est placée au milieu de la moitié droite de l’écran.

La caméra selfie perforée interne du Galaxy Z Fold 2 est placée en haut au centre de la moitié droite de l’écran. Source de l’image: Samsung

Il est logique de supposer que Samsung recourra à un emplacement similaire pour la caméra selfie UDC du Fold 3, mais ce n'est que des spéculations basées sur la conception du Fold 2. Ice Universe, un initié bien connu de Samsung, a publié une image d'un téléphone pliable qui ne comporte pas de caméra selfie discernable. La personne qui tient le téléphone pliable a également un stylet dans la même main:

Le Galaxy Z Fold3 ressemble à ceci

Le fuyant dit que le Galaxy Z Fold 3 ressemble à «ceci». Cela ne signifie pas que le combiné sur l’image est une unité de test Fold 3. Nous sommes peut-être en train de regarder une image Fold 2 photoshoppée avec la caméra perforée modifiée.

Toutes les fuites de Fold 3 indiquent que le téléphone prend en charge le S Pen, car le nouveau couvercle en verre est plus durable que le verre de l’année dernière. En outre, le nouveau stylet a été repensé pour éviter les dommages accidentels à l’écran, selon les fuites d’hier Fold 3 et Flip 3. Si Samsung prévoit de commencer à vendre le Fold 3 à un moment donné cet été, le téléphone devrait déjà être en test. Ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que nous voyions la conception réelle de l’écran Fold 3 dans de nouvelles fuites.

