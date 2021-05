Il s’agit de la fenêtre contextuelle ennuyeuse qui apparaît maintenant lors du démarrage d’Edge dans Windows 10 | La technologie

Désormais, Microsoft Edge vous accueille avec une fenêtre contextuelle ennuyeuse que vous ne voudrez peut-être plus jamais revoir.

Avec la mise à jour Bord 91, pratiquement tous les utilisateurs sont accueillis par une fenêtre contextuelle ennuyeuse chaque jour où ils démarrent Edge sur leur ordinateur Windows 10, une fenêtre intrusive dans lequel Microsoft souhaite que vous changiez de navigateur et de moteur de recherche par défaut.

Apparemment, cette fenêtre contextuelle apparaît à tous les utilisateurs une fois que leur navigateur s’est automatiquement mis à jour vers Edge 91, et dans notre cas il est même apparu plusieurs jours consécutifs, même si nous avons rejeté et fermé la fenêtre.

La fenêtre n’a pas de plus grand mystère, et c’est un nouvel effort de Microsoft pour changer le navigateur et le moteur de recherche par défaut, en Edge et Bing, ce que même les utilisateurs pourraient faire sans s’en rendre compte en raison des promesses faites par Redmond à travers cette fenêtre.

Cependant, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, Microsoft vous conseille d’utiliser “les paramètres de navigateur recommandés par Microsoft pour des performances, une confidentialité et une productivité de premier ordre”.

Si vous sélectionnez la première option qui est celle qui vient à l’intérieur d’une boîte, le navigateur par défaut deviendra Edge tandis que le moteur de recherche par défaut deviendra Bing. De cette façon, si vous avez Chrome comme navigateur principal et Google comme moteur de recherche, ils deviendront respectivement Edge et Bing, lors de la sélection de cette première option.

Si vous souhaitez être plus productif en naviguant avec Chrome, l’une de ces extensions vous intéressera sûrement pour ne pas perdre de temps.

Il semble qu’avec Edge 91, Microsoft ait introduit une fonctionnalité qui permet au navigateur d’afficher des messages actifs recommandant des fonctionnalités, etc.

Oui, comme dans notre cas, la fenêtre continue d’apparaître même après l’avoir rejetée, vous pouvez la désactiver de la manière suivante:

Ouvrez Edge et collez dans la zone d’adresse le bord suivant : // flags (sans les espaces) Recherchez le flag edge-show-feature-recommendations Sélectionnez le menu déroulant et désactivez-le Redémarrez le navigateur Edge

Nous verrons si Microsoft fait quelque chose, et finit par supprimer cette fenêtre pop-up qui, dans certains cas, peut être considérée comme intrusive.