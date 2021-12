Il s’agit de la nouvelle gamme AMD Threadripper Pro 5000 pour tenir tête aux professionnels d’Intel à Alder Lake | La technologie

Après beaucoup de retard, il semble qu’AMD ait déjà sa ligne professionnelle AMD Threadripper Pro 5000 prête, qui est en passe de sortir près d’un an après ses sœurs. Le retard en valait-il la peine ?

Comme vous le savez bien, Intel le dirige depuis l’année dernière et grâce à ces efforts, ils ont réussi à créer Alder Lake, une génération qui peut mettre AMD et sa suprématie informatique en danger.

Pour cela, ils ont dû innover beaucoup et changer radicalement d’architecture, et chez AMD, ils savent que le défi qui les attend n’est pas petit, bien que si quelqu’un le peut, c’est bien eux.

Par chance les seuls qui gagnent ici sont les consommateurs, depuis cette guerre des cœurs, puissance et consommation innovent plus que jamais.

Aussi, il y a un an, AMD a annoncé et publié sa génération Zen 3 qui a abouti aux processeurs Ryzen 5000. Après eux, les APU Ryzen 5000 G ont été lancés, puis l’Epyc 7003. Et, si nous faisons des chiffres, nous voyons qu’il ne nous manquerait que les processeurs Threadripper.

Ces derniers, le Threadripper et le Threadripper Pro, sont la gamme professionnelle d’AMD, c’est-à-dire qu’il est conçu pour effectuer les tâches les plus lourdes et les plus difficiles : secteur du calcul haute performance.

Maintenant, grâce à un leaker bien connu, nous savons que AMD est sur le point de lancer la génération Threadripper Pro de la série 5000 (nom de code Chagall), qui sera compatible avec le socket sWRX8 d’AMD, destiné aux postes de travail et serveurs haut de gamme.

AMD Threadripper Pro 5000 aura cinq modèles différents : 5995WX, 5975WX, 5965WX, 5955WX et 5945WX.

Apparemment, tous les processeurs atteindront le Vitesse maximale de 4,55 GHz pour un seul cœur et ses configurations passeront de 12 à 64 cœurs avec un TDP maximum de 280 W.

Quant au reste des caractéristiques : jusqu’à huit canaux de DDR4 3200 MHz et 128 ports PCIe 4.0.

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons, nous ne pouvons donc pas dire que l’attente de plus d’un an en valait la peine. Ou AMD nous surprend en introduisant la nouvelle technologie de cache L3 empilé en 3D, ou cette attente pourrait coûter cher à l’entreprise.