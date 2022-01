Il s’agit de la photographie d’art à la plus haute résolution jamais réalisée : 717 000 mégapixels | Vie

La Ronde de Nuit de Rembrandt est considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Et maintenant, vous pouvez le voir à la plus haute résolution jamais vue.

Les êtres humains ont l’un des meilleurs systèmes de vision de la nature, du moins en ce qui concerne les couleurs. Cela facilite des activités comme l’artMais notre vision a aussi de nombreuses limites.

L’un des plus accusés est mauvaise capacité à voir les détails. Une limitation que nous pouvons surmonter à l’aide de la technologie.

Le musée Rijksmuseum a créé la photographie d’un tableau avec la plus haute résolution de l’histoire : 717 000 mégapixels, c’est-à-dire, 717 000 000 000 pixels. Il a tellement de détails que chaque pixel est aussi petit qu’un globule rouge humain.

La distance entre deux pixels n’est que de 5 micromètres (0,005 millimètres).

L’équipe a utilisé un appareil photo Hasselblad H6D 400 MS de 100 mégapixels pour faire 8 439 photos individuelles mesurant 5,5 cm x 4,1 cm.

L’intelligence artificielle a été utilisée pour assembler ces petites photographies et former la grande image finale, avec une taille de fichier totale de 5,6 To.

Le tableau choisi pour être immortalisé avec ce niveau de détail est un chef-d’œuvre : La garde de nuit de Rembrandt, dont le nom officiel est La Compagnie Militaire du Capitaine Frans Banninck Cocq et du Lieutenant Willem van Ruytenburgh.

C’est un grand tableau, 3,63 × 4,37 mètres, peint vers 1642, et a une curieuse histoire derrière lui.

Comme son nom officiel était très long, au 19ème siècle, il a commencé à être appelé La garde de nuit.

Le tableau, qui avait alors 200 ans, était noirci par le vernis et la saleté, et les personnages étaient à peine visibles. Pour cela on croyait qu’il représentait un groupe de gardes patrouillant la nuit.

Lorsqu’ils restaurent l’œuvre en 1947, ils découvrent que les personnages sont en réalité illuminés par un rayon de soleil : la scène est représentée en plein jour.

Mais le nom de La Ronda de la Noche était déjà si populaire qu’il le resta.

Est 717 000 mégapixels photo il sera d’une grande aide aux enquêteurs pour découvrir tous les secrets de la peinture.

Il sera également vital de maintenir sa pureté lorsqu’il sera restauré à l’avenir.

Sur ce site Web du Rijksmuseum, vous pouvez profiter de la photographie dans toute sa splendeur.

Voyez si vous pouvez trouver les cicatrices laissées par les coups de couteau qu’il a subis en 1975, par un mentalement déséquilibré.

Ce n’était pas la seule attaque. En 1985, un autre visiteur du musée l’a aspergé d’acide, heureusement n’endommageant que le vernis.