Il s’agit de la plus grosse comète jamais découverte qui, en cas de collision, pourrait mettre fin à la vie de notre planète | La technologie

in

Avec une taille de 150 km, cette comète bat tous les records enregistrés à ce jour par les astronomes, donc si elle devait entrer en collision avec la Terre, la vie n’aurait aucune chance de survie.

S’il y a quelque chose que les cinéphiles aiment, c’est un bon film spatial où un groupe de courageux astronautes de la NASA risque leur vie pour sauver l’humanité de l’impact imminent d’une météorite.

Heureusement, cela n’a pas été nécessaire d’aussi loin que l’on s’en souvienne et les possibilités techniques existent, puisque Chaque météore qui s’approche de la Terre est généralement détruit par notre atmosphère ou, il est si petit que cela ne nous dérange pas.

Depuis que cette célèbre météorite a anéanti les dinosaures, notre planète n’a pas été visitée par une pierre assez grosse pour s’en inquiéter. Et même si les astronomes viennent de découvrir la plus grosse comète jamais enregistrée, la situation reste calme pour nous.

La comète officiellement connu sous le nom de C / 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein; qui a été vue pour la première fois en 2014, ce n’est qu’en juin 2021 que les astronomes Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein ont décidé de la nommer.

La luminosité de la comète indiquait dans les observations qu’elle était grande, au moins 100 km de diamètre, mais sa taille exacte est restée un mystère, jusqu’à maintenant. Depuis de nouvelles observations ont permis de limiter sa taille avec une plus grande précision.

Une nouvelle analyse, menée par les découvreurs eux-mêmes, a chiffrer que le noyau de la comète mesure environ 150 km de large, sur la base de sa luminosité actuelle. Et si c’était le cas, elle deviendrait la plus grosse comète jamais enregistrée et de loin.

Selon les experts, la plupart des cerfs-volants ont une largeur allant de 1 à 48 km, tandis que certains particulièrement grands, tels que la célèbre comète Hale-Bopp, peut mesurer jusqu’à 80 km de large.

Le précédent record, détenu par la comète Sarabat de 1729, était établi à 100 km de large. En d’autres termes, le record actuel pour C / 2014 UN271 Bernardinelli-Bernsteines est 50% plus élevé.

Cet objet fait un aller-retour incroyablement long dans et hors du système solaire : à son point le plus éloigné, il y a environ 1,5 million d’années, c’était à environ 40 400 UA (unité astronomique qui équivaut à 149 597 870 km, soit la distance moyenne entre la Terre et le Soleil).

Et la question est que Lors de son voyage actuel à l’intérieur de notre système solaire, ce sera le moment le plus proche de notre planète. Les astronomes ont déjà calculé que la comète BB culminera à 10,9 UA en 2031, touchant presque l’orbite de Saturne.

Ainsi, autant cette comète équivaut à 150 parcs du Retiro, soit 1 300 tours Kio, autant la réalité est qu’elle passera si loin de la Terre que seuls les meilleurs télescopes pourront la voir traverser le ciel.