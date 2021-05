Il s’agit de la première piscine de grande hauteur transparente reliant deux bâtiments | Vie

Cette imposante piscine transparente qui relie deux immeubles de grande hauteur sera la prochaine attraction que vous voudrez visiter.

Maintenant, avec l’arrivée de l’été, vous voulez sûrement aller à la piscine, mais si vous voulez essayer une piscine complètement innovante, vous pourriez être intéressé à vous arrêter à Londres car ils viennent d’ouvrir celle qui est la première piscine située entre deux bâtiments et en hauteur.

Désormais résidents de Jardins de l’Ambassade à Londres, ils pourront nager dans une piscine de 25 m de long entre deux immeubles de grande hauteur, spécifiquement à une hauteur de 35 m, alors qu’ils regardent le sol à travers son sol en acrylique transparent de 35,5 cm d’épaisseur. Oui, c’est la première piscine transparente au monde entre deux bâtiments et en hauteur, et elle est relativement proche au Royaume-Uni.

Cette piscine appelée Piscine céleste Il a été conçu par HAL Architects, dont les bureaux d’études Arup et Eckersley O’Callaghan, et le fabricant américain d’acrylique Reynolds Polymer Technologies.

Sur la raison pour laquelle l’équipe d’ingénierie a opté pour le acrylique au lieu du verre, c’est parce que « l’acrylique est beaucoup plus léger, sa clarté est bien meilleure et la possibilité de le créer en une pièce uniforme est beaucoup plus facile », explique-t-il. Paul jardinier, vice-président de l’ingénierie, de la qualité et de la sécurité pour Reynolds Polymer.

La raison pour laquelle une piscine n’a jamais été créée entre deux bâtiments auparavant, Cela est dû à l’ingénierie complexe derrière la connexion entre eux., et au-dessus à grande hauteur. Et c’est que la piscine doit supporter le poids de l’eau, ainsi que la quantité de pression créée de part et d’autre de celle-ci, et cela en tenant compte du facteur vent.

En outre, les immeubles de grande hauteur se déplacent généralement légèrement en raison de la charge du vent et du tassement des fondations, et chacun individuellement.

Par conséquent, la création d’un lien entre deux bâtiments se déplaçant indépendamment est un autre facteur important que les ingénieurs ont pris en compte.

Un autre défi, était le transport de la piscine de Grand Junction dans le Colorado au centre de LondresLa structure de la piscine pèse environ 55 398 kilos.

Pour éviter tout désagrément à son voyage, les routes ont été fermées, les feux de circulation et les panneaux de signalisation ont été supprimés, et il a été escorté par la police pour un voyage de trois semaines. Plus tard, il a même dû être transporté jusqu’à la Tamise, pour finalement atteindre sa destination finale grâce à l’utilisation d’une grue mobile.