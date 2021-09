Il s’agit de la seule vidéo pratique de l’iPhone 13 sur l’ensemble d’Internet en ce moment

in

Apple a dévoilé la série iPhone 13 il y a quelques jours, et les quatre nouveaux combinés sont déjà disponibles en précommande en ligne avant la sortie de la semaine prochaine. Comme l’année dernière, Apple a dû tenir une conférence de presse virtuelle pour annoncer les nouveaux appareils. La pandémie représente toujours un danger pour les événements en personne. Mais contrairement à l’année dernière, nous avons cette fois-ci une nouvelle expérience pratique sur iPhone. Les premières impressions iPhone tombent généralement juste après l’événement, suivies des critiques complètes la semaine suivante. Avec les modèles d’iPhone 13, les critiques complètes seront les premières expériences pratiques des médias. Mais si vous voulez une vidéo pratique sur l’iPhone 13 qui explique les principales caractéristiques des nouveaux iPhones à l’aide d’appareils réels, Apple est là pour vous.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La vidéo pratique de l’iPhone 13

Le fabricant d’iPhone a publié plusieurs clips promotionnels en ligne après le lancement virtuel, des clips diffusés pendant les différents segments de la présentation. Mais Apple s’est rendu vendredi sur YouTube pour publier une vidéo plus longue qui offre aux acheteurs “une visite guidée des modèles iPhone 13 et iPhone 13 Pro”. Il s’agit d’une vidéo pratique sur l’iPhone 13 soigneusement orchestrée, mais néanmoins utile. Apple n’a besoin que de sept minutes et 29 secondes pour passer en revue les fonctionnalités essentielles de l’iPhone 13.

La vidéo iPhone 13 d’Apple couvre les principaux aspects du téléphone. Nous voyons l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max côte à côte, et Apple présente toutes les nouvelles options de couleur pour chaque modèle. Nous voyons également la nouvelle encoche d’affichage, qui est 20 % plus étroite qu’auparavant.

Apple répertorie également les principales spécifications et fonctionnalités de chaque paire. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont les mêmes à part la différence de taille évidente. Il en va de même pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Les toutes nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo

Apple utilise en fait les téléphones pour une expérience pratique afin de faire une démonstration des toutes nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo disponibles pour les deux appareils. La démo la plus excitante est probablement le mode cinématique. Apple fait un grand coup dans la vidéo. Il utilise l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro pour filmer des scènes de film pendant que nous suivons.

Le mode cinématique “vous permet d’ajouter automatiquement un effet de profondeur de champ et des transitions de mise au point dynamiques”, explique Apple avant de nous montrer comment tout cela fonctionne. Alors que les modèles non-Pro et Pro prendront en charge le mode cinématique, les iPhone 13 Pros ont un avantage clé. Ils offriront des performances encore meilleures en basse lumière, dit Apple.

Plus tard dans le clip, Apple présente la nouvelle fonctionnalité Styles de photographie qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience photographique pour répondre à leurs besoins. Les styles de photographie, c’est comme appliquer des filtres en direct avant de prendre la photo. Séparément, les modèles iPhone 13 Pro ont un meilleur zoom optique et prennent en charge la photographie macro.

La vidéo pratique vous montre également les modifications apportées par Apple au logiciel de l’appareil photo. De cette façon, vous saurez comment accéder à ces fonctionnalités avant de mettre la main sur votre nouvel iPhone 13.

Enfin, la vidéo aborde également d’autres fonctionnalités de l’iPhone 13, telles que la durabilité des téléphones, la durée de vie de la batterie et le nouvel écran 120 Hz sur les modèles Pro. Découvrez-le dans son intégralité ci-dessous.