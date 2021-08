Il s’agit de l’Oppo Reno6 Pro 5G, l’un des meilleurs paris du milieu de gamme premium | La technologie

Ce sont les spécifications de la version pro de l’Oppo Reno6 5G.

Contrairement à il y a des années, le milieu de gamme a aujourd’hui atteint un niveau tel qu’il peut même côtoyer des appareils haut de gamme en raison du fait qu’ils incluent une série de fonctions premium à un prix assez abordable, en raison de la réduction des coûts. dans les différents éléments qui composent le terminal.

Auparavant, les premiers détails sur l’Oppo Reno6 Pro 5G avaient déjà été divulgués, et maintenant les premières critiques apparaissent déjà qui nous font voir que le milieu de gamme premium a fait un bond considérable avec un appareil auquel vous pourrez accéder un prix assez intéressant une fois qu’Oppo dévoile les plans de prix et de disponibilité pour chacun des marchés.

Nous sommes face à un appareil avec un Écran de 6,55 pouces et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, atteignant une résolution de 1080 × 2400 px et avec un rapport hauteur/largeur de 20: 9. Dans un intérieur, nous trouvons un Processeur MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G à huit cœurs sous processeur graphique Mali-G77 MC9.

En ce qui concerne la RAM et le stockage, cela varie en fonction de la configuration de vente au détail qui frappe votre marché. Nous aurons d’un au moins 128 Go de stockage jusqu’à 256 Go; en ce qui concerne la RAM, nous avons un minimum de 8 Go de RAM jusqu’à 12 Go.

En parlant de section photographique, il présente une disposition intéressante de la caméra arrière qui comprend un grand angle de 64 Mpx, un ultra grand angle de 8 Mpx, une macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Quant à la caméra frontale pour les selfies, elle fait 32 Mpx.

La caméra frontale peut capturer une vidéo 1080p à 30 ips tandis que la caméra arrière peut capturer une vidéo 4K à 30 ips ou à une résolution de 1080p pour 30 et 60 ips. En parlant de batterie, il se lance enfin avec 4500mAh compatible avec charge rapide 65W.

Il est livré avec le système d’exploitation Android 11 sous la couche de personnalisation ColorOS 11.3.