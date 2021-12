Il s’agit de Prabhakar Sharan, réalisateur du premier film de style Bollywood en Amérique latine

Il s’agit du film Tangled : The Confusion et il est maintenant disponible pour que tout le monde puisse le voir, ceci sur la plateforme VIX.

De quoi s’agit-il?

Au milieu d’un braquage millionnaire, l’aventurier Léo rencontre l’amour de sa vie, la séduisante Ana. A partir de ce moment, leur vie va prendre un tournant inattendu provoqué par un accident où il perd la mémoire.

Des situations risquées et amusantes déclenchent de la confusion et des doutes sur la localisation de l’argent. En fin de compte, dans un moment plein de suspense et d’action, le couple sera confronté au dilemme de décider entre l’argent et l’amour.

Pourquoi l’Amérique latine ?

« J’ai toujours eu beaucoup de chance et je voulais montrer que si, sans être latino, je pouvais réaliser le rêve d’agir, n’importe qui peut le faire ; je voulais aussi combiner des acteurs hindous et latinos, c’était une fusion super intéressante », a avoué Sharan dans une interview.

De plus, Prabhakar a clairement indiqué que ce serait la première des nombreuses étapes qu’il souhaite faire en Amérique, car il a un objectif clair : atteindre le Mexique. L’acteur a tout prêt pour commencer le tournage d’un film dans notre pays et il pense déjà à l’actrice pour son film.

« C’est un film de migrants, avec qui je veux dire aux gens qu’ils n’ont rien à chercher là-bas, c’est très bien de partir en vacances, de savoir, mais sans exposer leur intégrité ou leur vie, tout est dans son pays.

« Je suis déjà à la recherche d’une actrice qui souhaite rejoindre le projet et j’ai discuté avec de nombreuses personnes, même si certainement la pandémie a un peu ralenti les choses, même avec le film Tangled : Confusion, il allait être distribué en salles mais le tout le problème est venu de Covid-19 et il s’est arrêté, alors quand j’ai vu l’opportunité de venir à Vix, j’ai voulu le saisir, je ne pouvais pas le laisser partir « , a-t-il ajouté.