Il s’agit de RotoMoon, la crypto-monnaie née à ForoCoches | La technologie

Tôt ou tard, cela devait arriver. ForoCoches a déjà sa crypto-monnaie, RotoMoon. Ou l’avaient, jusqu’à ce qu’ils le jettent. Maintenant, il part seul.

Si les gens du forum Reddit ont pu mettre en échec les marchés boursiers mondiaux en soutenant des entreprises englouties, ou une crypto-monnaie née d’un mème, Dogecoin, menace la popularité du Bitcoin ou de l’Etherium … Pourquoi ForoCoches ne devrait-il pas avoir sa propre crypto-monnaie?

Il s’appelle RotoMoon, et bien que est né à ForoCoches à travers certains utilisateurs et prend comme référence dans les blagues du forum le plus populaire d’Espagne, ils se sont déjà dissociés de celui-ci, car toutes les références à RotoMoon ont été supprimées du forum.

Mais maintenant, ce jeton a son propre site Web et il est prêt à se développer à l’international, comme Dogecoin, Filecoin et bien d’autres l’ont fait.

RotoMoon a été dévoilé le 18 avril à ForoCoches, et a rapidement gagné des utilisateurs pour son lien avec le forum populaire, et pour son objectif de solidarité: aider les chats et les chiens sans abri.

En seulement 48 heures, j’avais déjà plus d’un millier de propriétaires et une capitalisation de près de 2 millions d’euros, bien qu’aujourd’hui l’investissement se soit presque arrêté, comme on peut le voir dans Poocoin.

Techniquement RootMoon n’est pas une crypto-monnaie, mais un jeton. Pour des raisons pratiques, c’est presque la même chose, mais il y a une différence. Alors que les crypto-monnaies ont leur propre Blockchain, les jetons utilisent les Blockchains des autres pour fonctionner. En réalité, la plupart de ce que nous appelons les crypto-monnaies sont des jetons. Celui de RootMoon s’appelle $ BROKEN.

RootMoon prévoit de mettre en circulation 288 milliards de jetons. Ce n’est pas un nombre choisi au hasard, ni un algorithme mathématique. 288 est une blague de ForoCoches: Quand quelqu’un demande quelque chose dont la réponse est une information, de nombreux utilisateurs répondent en plaisantant: “288”.

RootMoon est financé et grandit grâce à une commission de 10% dans chaque transaction effectuée avec des jetons $ ROOT. 5% vont directement aux propriétaires de jetons, pour augmenter la valeur de la crypto-monnaie, et 5% aux ONG qui aident les chiens et les chats sans abri.

Comme nous l’avons commenté, bien que RootMoon soit né à ForoCoches, il semble qu’un conflit soit survenu, car tous les articles sur la crypto-monnaie ont été supprimés. Peut-être que les responsables ne permettent pas à ce nouveau type d’entreprise de profiter de la renommée du forum pour se faire connaître.

En tout cas RootMoon il a déjà son propre site Web, et ils assurent qu’il s’agit d’un projet sérieux qui vise à se stabiliser dans le temps. Ils ont même prévu de lancer des NFT animaux cette année pour lever des fonds.

Sur leur site Web, vous avez toutes les informations et comment acheter $ ROOT. Mais comme ils le préviennent eux-mêmes, avant de le faire, il est conseillé de consulter un conseiller financier, car toute crypto-monnaie présente un risque élevé.

Selon le compte Business Insider, RootMoon n’est pas la seule crypto-monnaie issue de ForoCoches. Il y en a d’autres comme CoinCAS et Shurcoin.