Il s’agit de Windows 365, le système d’exploitation de Microsoft accessible via le cloud

15/07/2021 à 10h45 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Bien qu’il y a quelques semaines, Microsoft ait présenté son prochain système d’exploitation, à savoir Windows 11, lors d’un événement spécial, ce n’est pas la seule chose que l’entreprise a voulu montrer ces jours-ci. Et c’est qu’après un temps plein de rumeurs et de spéculations autour d’un système d’exploitation entièrement basé sur le cloud, c’est enfin officiel. Microsoft présente Windows 365, une système d’exploitation auquel nous pouvons accéder via le navigateur lui-même et depuis presque n’importe quel appareil.

Windows 365 est une version du système d’exploitation Microsoft populaire entièrement basé sur le cloud. Cela signifie que pour y accéder, vous aurez besoin d’une connexion Internet et d’un navigateur. De cette façon, la portabilité et le travail à distance sont amplifiés par les possibilités que cette nouvelle version de Windows peut héberger, en particulier pour les personnes qui ne disposent pas d’un PC “formé” pour certaines tâches requises. Windows 365 arriverait initialement avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, offrant des configurations personnalisées. De Microsoft ils assurent que ce système offrirait un “démarrage instantané” et compatible avec les principales applications Windows. Pour y accéder, il suffit d’avoir un navigateur, donc il peut être exécuté à la fois sur un PC, un Mac ou même un iPad. Ainsi, Microsoft donnera une plus grande composante de polyvalence au système d’exploitation le plus utilisé au monde.

Pour le moment, ce système d’exploitation Il arrivera pour les entreprises à partir du 2 août prochain. L’idée est qu’à l’avenir, il s’étendra pour offrir cette expérience aussi aux utilisateurs. Windows 365 serait à terme une version de Windows 10 dans le cloud développée à l’aide d’Azure. Quand il est temps, cette version peut être mis à niveau vers Windows 11 dans les prochains mois.