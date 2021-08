Il s’agit d’Eco OLED, la nouvelle technologie d’écran de Samsung qui consomme 25% de moins et utilise déjà le Fold 3 | La technologie

L’engagement de Samsung à plier les téléphones portables va au-delà de ce qui peut être vu en termes de design, il cache des technologies qui peuvent révolutionner l’industrie.

En août, nous assistons à différentes présentations de nouveaux appareils et Samsung nous a montré la semaine dernière à quoi ressembleront les téléphones pliables qui arriveront cette année. L’accueil lorsque l’on connaît les avantages est très positif, mais il y a quelques nouveautés qui sont encore à découvrir, comme le Technologie Eco OLED.

Avant de procéder à la description, vous devez comprendre les Un défi pour l’autonomie des téléphones portables à mettre en œuvre des écrans de ces tailles ou 5G. Pour cette raison, des travaux sont menés pour réduire la consommation des téléphones portables afin que ces évolutions ne soient pas à l’encontre de votre confort.

Le Samsung Galaxy Fold 3 ajoute une technologie baptisée Eco OLED. Selon le fabricant, il a l’amélioration importante de réduire la consommation d’écran de 25%. Voyons à quoi cela fait référence.

Comme indiqué dans TechRadar, le panneau Eco OLED intègre un polariseur qui remplace la couche polarisante qui est couramment installé. La couche qui a été remplacée est une feuille intermédiaire en plastique opaque sous l’écran et empêche le panneau de réfléchir la lumière extérieure, mais elle n’est plus nécessaire.

La dalle Eco OLED réduit l’éblouissement en tirant parti de la structure des pixels et également “expose plus de lumière à l’UPC, ce qui augmente la transmittance dans le module de caméra”, selon le fabricant.

“Avec un minimum de pixels appliqués en haut du trou de la caméra, le Eco OLED offre une véritable conception plein écran et augmente la zone de visualisation afin que les utilisateurs disposent d’une toile ininterrompue pour accéder à leurs applications, divertissements et jeux préférés “, décrit Samsung.

Concernant les résultats obtenus, le taux de transmission est amélioré de 33 % et la consommation d’énergie est réduite de 25 % par rapport à la couche polarisante qui était installée jusqu’à présent. De plus, moins de plastique est également utilisé dans sa fabrication.

Il ne faut pas oublier non plus que la caméra est intégrée sous l’écran pour afficher des images aussi parfaites que possible, sans l’encoche ou les lunettes habituelles des appareils photo. La L’engagement de Samsung pour améliorer les écrans de ses mobiles il est important à plusieurs niveaux, comme on peut le voir.