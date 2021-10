21/10/2021 à 9h01 CEST

Il a fait la une des journaux et pris de l’importance dans l’acte de hommage aile Division Bleue tenue en février à Madrid. Isabel Peralta a ensuite prononcé un discours raciste et fasciste plein de haine dans lequel a dénigré les Juifs. « C’est notre obligation suprême de lutter pour l’Espagne et pour une Europe désormais faible et liquidée par l’ennemi, l’ennemi qui sera toujours le même, bien qu’avec des masques différents : le Juif. Car rien n’est plus sûr que cette affirmation : le juif est le coupable ».

Son discours a été entendu par des dizaines de supporters qui se sont réunis pour honorer les morts de la division bleue à l’occasion du 78e anniversaire de Krasny Bor, la bataille de la Seconde Guerre mondiale, auquel ont participé des volontaires espagnols sous Hitler. 2 000 soldats espagnols sont morts. Alors qu’elle récitait ses paroles avec une certaine théâtralité, de longs silences et des gestes agressifs de la bouche en prononçant certains mots, proches de 300 personnes appartenant à des partis d’extrême droite comme le Phalange espagnole ou Europe 2000 ils étaient silencieux.

Ce jour-là, une nouvelle muse virtuelle fasciste est née. Son discours a fait le tour des forums d’extrême droite et néo-nazis à travers le monde. Entre autres, celui d’un parti néo-nazi allemand, Der III Weig (Le Troisième Chemin), qui a encore une image et un fait divers de cet hommage posté sur son site Internet.

Famille et fascisme

Isabel M. Peralta a grandi dans une maison où l’on respirait la politique. Elle est la fille d’un exédile du PP de Seseña (Tolède), qui a été actif dans formations d’extrême droite, Ancien homme politique de l’Alliance pour l’unité nationale, de La Phalange et, à partir de 2005, du PP, avec lequel il a fini par être conseiller municipal dans cette ville de Castilla-La Mancha. Bien qu’elle n’ait jamais voulu dire où elle travaille, elle a quitté la maison lorsqu’elle a commencé à remporter ses chansons les plus extrêmes. Il a tenu tête à sa famille et a choisi le fascisme.

Selon son profil Linkedin, il a commencé à étudier l’anthropologie à l’Université Complutense de Madrid l’année dernière. Son profil Twitter, suspendu par le réseau social lui-même, a été en proie à des messages coupés. raciste, homophobe et antisémite. Ces problèmes ne l’ont pas arrêté. Ni que l’accusation l’a inculpé de crime de haine. Le 7 septembre, Peralta a pris un avion à Madrid à destination de Düsseldorf, la capitale de l’atterrisseur de Rhénanie-Palatinat et l’un des endroits les plus puissants le parti néo-nazi Der iii Weg (La Troisième Voie). Il avait accepté l’invitation de ce groupe néonazi de passer dix mois avec eux, d’apprendre leurs techniques de propagande et de combat, puis de rentrer en Espagne.