Il s’agit du coup de couteau mortel d’un jeune homme assassiné à Valence par l’ex de sa petite amie

28/10/2021 à 20:46 CEST

I. Cabanes

Mortellement poignardé au milieu d’une avenue très fréquentée de Valence, en plein jour, à une heure de pointe, et tentant d’échapper à son agresseur tandis que les véhicules esquivent les deux comme si de rien n’était. Ce fut le crime de Wilber de Jesús OA, le jeune homme de 19 ans de nationalité colombienne assassiné par lui ex petite amie de sa petite amie après avoir été traîtreusement agressé, comme en témoignent les enregistrements auxquels ce journal a eu accès, alors qu’il attendait sa compagne aux portes d’une salle de bingo de l’avenue Peset Aleixandre le 25 septembre.

La victime, décédée le lendemain à l’hôpital La Fe de Valencia des suites des blessures graves subies, telles que rapportées exclusivement par Levante-EMV, il a erré entre les voitures alors qu’il saignait à mort en essayant de trouver quelqu’un pour l’aider. Jusqu’à vingt véhicules ont continué sa marche sans l’aider, et ceux qui ont été arrêtés l’étaient parce que le feu rouge les empêchait d’avancer, mais aucun des occupants n’est sorti pour aider un jeune homme qui était littéralement « en train de mourir ».

Il devait s’agir d’une ambulance privée TNA (Transport Non Assisté), qui effectuait un transfert d’un patient à l’hôpital 9 de Octubre, qui s’est finalement arrêtée pour porter secours au blessé. Pourtant c’est pratiquement la victime elle-même qui a arrêté le véhicule médicalisé et est montée à l’arrière après avoir ouvert la portière.

Les techniciens en urgences sanitaires, Lorsqu’ils virent la gravité des plaies saignantes que présentait le jeune homme, ils lui prodiguèrent un premier soin, avec l’aide de deux infirmières qui se trouvaient à proximité, et tenta de boucher l’hémorragie la plus grave, dans une artère principale. Par ailleurs, la victime a eu un deuxième coup de poignard dans la poitrine qui avait touché son poumon droit, comme les médecins ont pu le vérifier par la suite à l’hôpital, où il a été opéré après avoir été évacué par un SAMU.

Son meurtrier présumé, Ever Jaison VR, 44 ans et également colombien, a été transféré dans ce même hôpital après avoir été retrouvé rue Luis Crumiere avec un coup de couteau à la jambe. Cependant, il n’y a aucune preuve que le défunt portait une arme et dans les enregistrements des caméras de circulation et d’autres vidéos d’un témoin oculaire, il est clairement observé comment la victime tente de s’échapper et ne se défend qu’avec les poings et les coups de pied de son agresseur lorsqu’il perd son équilibre.

Après avoir examiné les caméras de circulation de la police nationale, les agents se sont rendu compte que le suspect, apparemment, avait jeté quelque chose dans les buissons de la médiane de ladite avenue. Là, ils ont trouvé l’arme présumée du crime, un petit rasoir vert avec un dessin de crânes.

Apparition du jury

Cette même semaine, le premier accusé d’un crime d’homicide a comparu devant le juge qui instruit l’affaire pour son imputation formelle dans une affaire qui sera jugée par un jury populaire. L’accusation privée, intentée par le cabinet d’avocats Castillo Castrillón Abogados, soutient qu’il s’agissait d’une attaque perfide – possible meurtre – comme en témoignent clairement les enregistrements, tant des caméras de circulation que de la vidéosurveillance à l’entrée de la salle de bingo où Wilber était resté et sa petite amie, la partenaire du meurtrier présumé. En effet, ils montrent comment le détenu ralentit après avoir quitté la verrière du bus et en profite pour se cacher derrière un passant qui se rend dans la salle de jeux. Ainsi, profitant du fait que sa victime est distraite en regardant le mobile, il l’attaque traîtreusement et la mêlée commence, qui se déplace vers la route, où Wilber tente de se défendre.