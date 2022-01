Il s’agit du deuxième pire scandale impliquant le gouverneur Northam : Failla

Le co-animateur de « The Big Saturday Show » Jimmy Failla a harangué samedi le gouverneur démocrate de Virginie Ralph Northam, le qualifiant de « faible vie » qui illustre « l’indifférence » libérale envers les « gens ordinaires ».

Une tempête hivernale a laissé des automobilistes sur l’I-95 de Virginie bloqués jusqu’à 30 heures plus tôt dans la semaine. Northam a déclaré mercredi : « J’en ai marre que les gens parlent de ce qui s’est mal passé… »

Il a demandé aux chauffeurs : « 1. Saviez-vous qu’il y avait eu une tempête ? 2. Pourquoi pensiez-vous qu’il était si important de traverser une telle tempête de neige ? Et 3. Avec le recul, pensez-vous que vous auriez peut-être dû rester à la maison ou à l’endroit où vous étaient plutôt que de sortir sur l’Interstate 95 ? »

LES FONCTIONNAIRES DE VIRGINIE IGNORENT LES PRÉVISIONS ET LES AVERTISSEMENTS AVANT LA CATASTROPHE HIVERNALE DE L’I-95, DIT UN MÉTÉOROLOGUE

» … [W]chapeau une vie basse, mec », a déclaré Failla. « Et quand vous commencez à faire honte aux conducteurs d’être sur la route, ce que cela démontre vraiment, c’est à quel point beaucoup de démocrates sont déconnectés du sort des gens ordinaires. Beaucoup de gens ordinaires… n’ont pas la possibilité de rester à la maison. Ils n’ont pas le genre de travail qui dit: « Oh, eh bien, nous allons envoyer l’équipe de botté de dégagement parce que le trajet a été un peu difficile aujourd’hui. » Ils doivent être là-bas, Ralphie, faire leur truc. »

« C’est la partie qui me rend si fou, c’est qu’il y a cette indifférence, et ils montrent cette indifférence à des moments où ils ne veulent pas être responsables des situations sur lesquelles ils auraient dû sauter », a-t-il ajouté.

Les utilisateurs de Twitter ont plutôt tenu Glenn Youngkin, élu du gouverneur de Virginie, pour responsable d’une calamité dans laquelle il n’a joué aucun rôle. Le co-animateur Guy Benson a accusé les progressistes de « pensée magique », selon laquelle « tout peut être la faute d’un républicain, même si le républicain n’est pas encore aux commandes ».

« Et le seul élément de [Northam’s] La réponse de Northam qui, je pense, m’a le plus dérangé, c’est qu’il a dit à l’animateur de radio… « Je suis tellement fatigué que les gens me demandent ce qui n’a pas fonctionné », a-t-il poursuivi. « Vraiment ? C’était comme le lendemain, les gens étaient dans leur voiture pendant la nuit sans rien manger ni boire et aller aux toilettes, et vous êtes déjà fatigué de toute tentative de responsabilité. Le gouverneur à la peau fine Northam sera très bientôt l’ancien gouverneur Northam. »

Benson a ajouté que « [m]peut-être qu’il a le visage rouge pour une fois… parce que son parti a perdu il y a quelques semaines », incitant la co-animatrice Lisa Boothe à plaisanter, « C’était un blackface. »

Le sénateur Tim Kaine, D-Va., a tweeté mardi au sujet de son trajet normalement de deux heures s’étendant à 27 heures.

Ses tweets étaient « très réalistes », a déclaré Boothe.

« Je n’arrêtais pas de me demander : « Si Glenn Youngkin était en fait en poste en tant que républicain en ce moment, à quoi ressembleraient ces tweets ? » elle a demandé. « À quoi ressemblerait cette réponse du sénateur Tim Kaine en tant que démocrate ?

« … Ce serait un peu moins factuel et plus… blâmer et sortir avec un gros mégaphone pour l’attaquer », a-t-elle conclu.