Il s’agit du film le plus rentable de 2021 au Japon | Divertissement

Evangelion 3.0 + 1.0 : Il était une fois, la clôture acclamée de la dernière saga cinématographique d’Hideaki Anno, a été couronné le film le plus rentable de 2021 au Japon.

Après une très longue attente, 2021 a finalement été l’année où les fans ont pu profiter d’Evangelion 3.0 + 1.0 : Thrice Upon a Time, le film qui marque la clôture définitive du cycle connu sous le nom de Reconstruction d’Evangelion ce que fait le cinéaste Hideaki anno, créateur de la série animée originale.

Sorti en salles au Japon le 23 janvier 2021, le Film Evangelion 3.0 + 1.0 : Il était une fois trois fois Il a eu un tel accueil dans le pays japonais qu’il est devenu le film le plus rentable de l’année.

ce n’est pas le seul long métrage d’animation qui se classe parmi les plus regardés de l’année, puisqu’à la deuxième place on retrouve Détective Conan : The Scarlet Bullet, le 24ème film de la populaire série animée, à son tour basé sur le manga de Gôshô Aoyama (nous vous laissons ici notre Critique de Détective Conan : La balle écarlate).

De son côté, le troisième film le plus rentable au Japon revient à Belle (Ryû à Sobakasu no Hime), un long métrage écrit et réalisé par le prestigieux cinéaste Mamoru Hosoda qui promet d’être l’un des meilleurs films d’animation de l’année lorsqu’il débarque en Espagne le 4 février 2022.

Vous pouvez voir ci-dessous la liste avec le Top 10 des films les plus rentables au Japon en 2021 (via CBR).

Evangelion 3.0 + 1.0: Il était une fois Détective Conan: The Scarlet Bullet Belle (Ryû à Sobakasu no Hime) Tokyo Revengers Rurouni Kenshin Saishuushou: The Final The Untold Tale of the Three Kingdoms Arashi Anniversary Tour 5×20 Film We Made a Beautiful Bouquet Masquerade Night My Hero Academia : Mission mondiale des héros

Tout ne tourne pas autour de l’anime (ou presque) dans le plus gros succès du cinéma japonais, puisque certains des films les plus réussis sont des actions en direct basées sur des œuvres de mangas, comme le film des vengeurs de tokyo ou Rurouni Kenshin Saishuushou : La finale, le dernier long métrage basé sur le manga populaire de Nobuhiro Watsuki.

Actuellement le dernier film d’évangélisation Il peut être visionné en Espagne via Amazon Prime Video, en lançant exclusivement la bande dans son catalogue le 13 août 2021 avec le reste des films Rebuild of Evangelion.

